Opinie nepopulară: Impozitul auto diferențiat e o măsură justă – nu ai dreptul să poluezi gratuit

Începând cu 2026, România ar putea introduce un nou sistem de impozitare auto, care nu va mai ține cont doar de capacitatea cilindrică, ci și de norma de poluare.

Cu cât mașina e mai veche și mai poluantă, cu atât impozitul va fi mai mare. Și e perfect normal. Nu, nu e un abuz. Nu e o „taxă mascată”. E o corecție necesară într-o țară în care parcul auto e plin de rable cu Euro 2 și filtre de particule inexistente. Este aproape ce am scris eu aici, în altă opinie nepopulară. De fapt, cred că și asta va fi întâmpinată cu același „entuziasm”, dar e ok….

De prea mult timp, automobilul personal a fost tratat ca un drept absolut, ca și cum statul ar fi obligat să-ți permită să circuli cu orice „tigaie”, indiferent de impactul asupra mediului sau sănătății publice. Dar realitatea e alta: aerul din orașe e sufocat, iar traficul e dominat de mașini vechi, aduse din vest pentru că acolo nu mai sunt acceptate. Nu mai reiau ideea, v-am expus-o în opinia anterioară, menționată mai sus.

Impozitul diferențiat nu interzice nimănui să dețină o mașină. Doar că, în loc să plătești la fel ca un proprietar de vehicul electric sau hibrid, vei achita mai mult dacă alegi să păstrezi un diesel Euro 3. E logic, e echitabil și e în linie cu politicile europene. Germania, Franța, Olanda – toate au introdus forme de penalizare fiscală pentru vehiculele poluante. România doar recuperează decalajul.

Criticii spun că e o măsură „anti-săraci”, globalistă sau progresistă. Dar să fim sinceri: întreținerea unei mașini vechi nu e ieftină. Iar costurile ascunse – consum mare, reparații frecvente, lipsa pieselor – sunt mai mari decât diferența de impozit. În plus, statul nu interzice nimic. Doar te taxează proporțional cu impactul pe care îl ai asupra mediului.

Această măsură vine într-un context în care România trebuie să-și reducă emisiile, să-și modernizeze parcul auto și să respecte angajamentele din PNRR. Nu e o pedeapsă, ci o direcție. Iar cei care vor să păstreze mașini vechi o pot face, dar cu costuri mai mari. Așa cum e normal.

Reiau: automobilul personal nu e un drept garantat, ci o responsabilitate. Iar impozitul diferențiat e un mod prin care statul ne amintește că libertatea de a circula vine cu obligația de a nu polua excesiv. Dacă vrei să circuli ieftin, ai opțiuni: transport public, car sharing, bicicletă, sau o mașină mai puțin poluantă. Alegerea e a ta. Dar nu te aștepta ca restul societății să subvenționeze alegerile tale.

Am o singură remarcă cu privire la taxare – aș fi preferat o ponderare cu numărul de kilometri parcurși. Iar asta se făcea simplu: plătești în primul an suma calculată de stat, apoi, anul următor și se scade un anumit procent, dacă ai mers prea puțin cu mașina. Spre exemplu, una dintre mașinile mele, deși e Euro 6, face maxim 2.000 kilometri pe an, față de cealaltă, care face cam 10.000. Ei bine, pentru prima aș putea plăti jumătate, să zicem, din sumă, în anul doi și tot așa.