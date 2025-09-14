Cum au murit galaxiile gigantice ale Universului?

Într-o eră în care Star Wars ne învață că „forta e cu tine”, astronomii europeni au descoperit că, în realitate, forța care a distrus galaxiile gigantice ale Universului a fost… lipsa de combustibil cosmic.

Un proiect susținut de Uniunea Europeană a arătat că aceste galaxiile uriașe s-au format rapid în primele două miliarde de ani după Big Bang, dar au încetat brusc să producă stele. Astfel, ele au devenit „galaxiile zombie” ale cosmosului. Aceste galaxii, denumite galaxiile eliptice, sunt mari și rotunde, dar nu mai au activitate de formare a stelelor.

Astrofizicianul Sune Toft, coordonatorul proiectului ConTExt, a folosit telescoape precum ALMA, Hubble și Spitzer pentru a studia aceste galaxiile vechi. Rezultatele au fost surprinzătoare: în loc să observe o evoluție treptată de la galaxiile mici la cele mari, cercetătorii au descoperit că galaxiile gigantice s-au format rapid și apoi au intrat într-o perioadă de stagnare. Această oprire bruscă a formării de stele sugerează că au existat procese care au „stins” activitatea galactică.

Un posibil vinovat este fenomenul de „feedback galactic”, în care supernovele sau găurile negre supermasive emit cantități uriașe de energie, care pot opri formarea de noi stele. Aceasta ar putea explica de ce aceste galaxiile gigantice au devenit inactive atât de devreme în istoria Universului.

Astfel, în timp ce Star Wars ne prezintă o galaxie plină de viață și aventură, realitatea cosmică este mult mai complexă și misterioasă. Studiile actuale ne oferă o înțelegere mai profundă a evoluției galaxiilor și a factorilor care le pot determina „moartea” prematură.

Sursa