Opinie nepopulară: iPhone-urile sunt singurele smartphone-uri premium care își merită banii

Se fac trei ani de când am migrat de la Android la iOS și pot spune că decizia a fost una inspirată. La acel moment eram nemulțumit de baterie, de degradarea performanței, dar mai ales de episoadele de supraîncălzire, care deveniseră tot mai frecvente. Ulterior, am încercat în paralel și diverse flagship-uri cu Android, de la Samsung, Google și OnePlus, însă de fiecare dată m-am întors la iPhone. Și nu pentru că am vreo simpatie pentru Apple și produsele sale, ci pentru că mi se par singurele smartphone-uri premium care se comportă cum ar trebui, fără să trebuiască să le resetez la câteva luni, să le restricționez aplicații în fundal sau să-mi bat capul cu tot felul de tweak-uri. Ultima experiență cu un vârf de gamă Android am avut-o cu Pixel 9 Pro XL și a fost atât de proastă în ultimă fază încât am jurat că n-o să mai cumpăr niciodată un Android. Deși a costat peste 5000 lei la momentul lansării, Pixel-ul ajunsese să sufere foarte des de supraîncălzire și de o descărcare accelerată a bateriei. Bănuială mea e că problema a fost cauzată de un update, însă nu i-am dat de cap și am ales să scap de el. Cumva, situația a fost identică pe toate Android-urile pe care le-am avut: impresie inițială bună, dar ulterior multe probleme și o baterie care nu rezistă nici jumate din cât ar trebui.

Acum am rămas cu iPhone 16 Pro Max, iar motivele, în detaliu, le găsiți mai jos:

Procesoare extrem de rapide și eficiente energetic

Oricât s-ar lăuda Qualcomm și MediaTek cu ale sale SoC-uri de top, Apple este în continuare lider în industrie. Și nu neapărat prin prisma benchmark-urilor, ci a fluidității și a eficienței energetice ridicate. Chiar și cu toate optimizările și soluțiile de răcire de tip vapor chamber, procesoarele flagship-urilor cu Android nu par la fel de rapide, se încălzesc mult mai repede și intră foarte rapid în throttling. În schimb, Apple A18 Pro, prezent pe iPhone-ul 16 Pro Max pe care îl folosesc de aproape un an, este mult mai echilibrat, iar până acum nu a avut episoade de supraîncălzire sau de thermal throttling.

Autonomie

Și cum SoC-urile de pe iPhone-uri sunt foarte eficiente, automat și durata de viață a bateriei este foarte bună. Deși nu integrează un acumulator cu capacitate foarte mare, iPhone 16 Pro Max are cea mai mare autonomie din rândul flagship-urilor de pe piață. Și nu o spun doar eu, ci și testele independente. Cât timp bateria rezistă foarte bine și nu trebuie să o încarc de mai multe ori pe zi, prea puțin îmi pasă că nu are 7000 mAh sau încărcare la 100 W.

Suport software extins și mai puține bug-uri

În ultima vreme, producătorii de terminale Android au început să ofere suport software îndelungat, însă deseori actualizările sosesc cu întârziere, depind de validări din partea operatorilor de telefonie mobilă sau introduc noi probleme, uneori chiar foarte grave: bootloop-uri sau pierderi de date. Nici în tabără iOS lucrurile nu sunt perfecte, însă suportul software este garantat pentru o perioadă foarte lungă de timp, iar toate modelele primesc simultan ultimele patch-uri și versiuni de iOS. În plus, bug-urile nu sunt atât de severe, iar dacă sunt se rezolvă mult mai repede.

Lipsa reclamelor și a bloatware-ului

Nu știu voi, dar eu am o mare problemă cu bloatware-ul și reclamele. Când cumpăr un smartphone premium și plătesc pe măsură, consider că n-ar trebui să fiu agasat cu „oferte”, pop-up-uri sau cu aplicații terțe preinstalate. O văd ca pe o lipsă de respect față de client, cu atât mai mult dacă e vorba de un produs din segmentul premium. Pe iOS n-o să fii niciodată deranjat de reclame sau de bloatware, iar aplicațiile preinstalate sunt strict cele esențiale, dezvoltate de Apple, nici vorbă de magazine, servicii de streaming sau aplicații de mesagerie.

Intimitate, protecția datelor și securitate

Spre deosebire de Google, Apple nu este o companie cu venituri din advertising, așadar nu are interesul să colecteze și să monetizeze datele tale personale. În plus, iOS este mai sigur decât Android, primește mai rapid patch-uri de securitate și nu este la fel de invaziv în colectarea datelor precum Android. De asemenea, indiferent de modelul de iPhone, datele sunt criptate, iar deblocarea sau sustragerea de date de pe terminalele declarate pierdute prin iCloud nu este posibilă.

Sistem de operare și aplicații mai bine optimizate

iOS tinde să se comporte mai bine decât Android, atât din punct de vedere al performanțelor, cât și din cel al experienței de utilizare. Deschiderea aplicațiilor, animațiile și chiar și activitățile simple, cum ar fi web browsing-ul, par mai rapide pe un iPhone, iar interfața este în general mai prietenoasă decât ceea ce găsim pe majoritatea terminalelor cu Android. În plus, faptul că Apple are standarde foarte stricte în ceea ce privește listările din App Store asigură un nivel de calitate superior și pentru aplicațiile terțe. Acestea trebuie să respecte guideline-uri stricte, să se comporte și să arate bine pe orice model de iPhone, să nu colecteze în mod inutil date și să nu fie prea invazive cu reclamele.

Cel mai bun ecosistem

Deși mai toți producătorii din universul Android au încercat să imite ecosistemul Apple și interconectarea între dispozitive, niciunul nu a reușit până acum să ofere o experiență la fel de bună. Dacă deții un iPhone, AirPods și un MacBook bănuiesc că știi deja la ce mă refer. Poți transfera rapid fișiere între iPhone și MacBook prin AirDrop, poți prelua apeluri pe laptop și poți inclusiv deschide tab-uri din Safari de pe iPhone pe MacBook și viceversa. Pe Android și Windows, în schimb, lucrurile merg mult mai greoi și nu beneficiezi de același nivel de integrare.

Valoare de revânzare

Schimb telefonul anual sau cel mult la doi ani, așa că mă preocupă și valoarea de revânzare. La fel ca toate electronicele, iPhone-urile suferă de devalorizare, însă aceasta nu este nici pe departe la fel de pronunțată ca în cazul modelelor cu Android. De exemplu, dacă o să cumperi un flagship Xiaomi sau OnePlus, o să pierzi cel puțin jumătatea din valoarea de achiziție după un an, însă, în cazul unui iPhone, devalorizarea va fi de doar aproximativ 25-30%. În plus, iPhone-urile își mențin prețurile retail de la momentul lansării pe tot parcursul anului, așadar nu există riscul să fii păcălit cu un preț inițial mare. În cazul modelelor cu Android, însă, prețurile scad vertiginos la scurt timp după lansare, iar asta accentuează și mai multe devalorizarea.

Voi ce părere aveți, sunt iPhone-urile cele mai bune smartphone-uri premium sau doar am fost eu ghinionist cu cele Android?