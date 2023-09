Opinie nepopulară: nu se justifică trecerea la iPhone 15, dacă ai deja 13 sau 14

Dacă tot ne-a povestit Alex cât costă noile modele de iPhone, m-am gândit că se potrivește o nouă opinie nepopulară. Bine, pentru unii va fi populară, dar asta este denumită seria. 🙂

Îmi aduc aminte că articolul meu despre trecerea la iOS a stârnit multe controverse. Între noi fie vorba, deși înțeleg nevoie de a-ți exprima opinia personală, nu prea văd cum îți poți aroga dreptul de a explica cuiva cum trebuia să își cheltuie banii. 🙂 Dar asta e o altă discuție…

Revenind la subiect, pentru că am decis ca următorul meu telefon, după acest iPhone 13 Pro Max va fi tot unul de la Apple, am tot urmărit ce modele a lansat între timp. Cum noua gama 15 a ajuns pe piață recent, iar bateria de la telefonul meu este deja la 89% capacitate, am analizat și mai atent dacă nu merită o achiziție acum, cât aș mai putea recupera ceva din investiția mea inițială. Mai jos vă voi povesti de ce consider că o astfel de trecere nu este una justificată, excepție făcând cazurile în care v-ați stricat iremediabil telefonul vechi. :p

Dar, înainte de toate, să parcurgem diferențe majore dntre iPhone 15 Pro Max și iPhone 13 Pro Max:

Muchii ușor mai subțiri

Dynamic Island vs notch

Rama de titan vs oțel inoxidabil

Comutatorul Mute vs Action Switch

A17 Pro vs A15

Opțiunile pentru iPhone 15 Pro Max încep de la 256 GB vs 128 GB pentru 13 Pro Max

Cameră foto principală de 48 MP îmbunătățită

Un nou zoom optic de 5x

USB tip C în loc de Lightning

Și acum, să trecem la lucru! Primul motiv este unul strict economic – la un service autorizat iPhone din Timișoara pot schimba bateria cu una nouă și originală cu doar 600 lei, iar tot procesul, cu inspecția telefonului, comanda către furnizor și montare, durează maxim o săptămână. Unde mai pui că nu mai trebuie să reinstalez un backup pentru a avea telefonul funcțional! Pe de altă parte, un iPhone 15 Pro Max, că tot la gama de vârf vreau să rămân, costă de 11 ori mai mult, este momentan la precomandă (deși ar putea ajunge la mine tot într-o săptămână, dacă se aliniază planetele) și nici nu are culoarea albastră care îmi place mie. În plus, nu mai rentează să îl comand din Germania, cum am făcut cu iPhone 13 Pro Max, pentru că și acolo apare la precomandă, iar costul e aproape la fel – 7199 RON la noi și 7211 RON (la cursul de schimb de azi), in Hanovra!

Al doilea motiv ține de performanță generală a telefonului. Dacă nu ai nevoie – iar eu nu am – de putere de procesare mai mare, de acel buton magic sau de Dynamic Island, actualul telefon nu se cere schimbat. Până acum fotografiile pe care le fac pentru mine sau pentru blog sunt la calitatea potrivită, pot deschide și rula toate aplicațiile sau jocurile din App Store, iOS 17 via fi disponibil și pentur mine, mă ajută ecosistemul – pentru că am un iPhone SE2 și de la lucru – și nici cablul de încărcare USB-C nu mă încântă în mod deosebit, pentru că am destule cabluri Lightning prin casă, de la telefoanele mele, cel al soției și de la un iPad mini pe care l-am avut.

Nu mă încântă în mod deosebit nici noul design sau noua construcție, pentru că nu mi-am scăpat telefonul pe jos ca să simt nevoia unei rame de titan în locul celei de aluminiu, iar notch-ul nu m-a deranjat nici când a apărut și îl hulea toată lumea. Dacă mă întrebați pe mine, mi se pare chiar mai ok decât camera de tip punch hole, iar comparat cu Dynamic Island nu mi se pare că este cu mult în urmă sau prea urât. În plus, singurul aspect pe care mi se pare că l-a adus ca îmbunătățire iPhone 15 Pro Max este la capitolul greutate – 19 grame în minus. Știu, poate nu vi se pare mare lucru, dar telefonul meu are 240 grame, deci nu este chiar pentru oricine. Chiar și mie mi se pare incomod după o anumită vreme, când citesc știrile tolănit pe canapea…

Ultimul motiv este și cel mai important – actualul telefon funcționează impecabil încă, cu excepția capacității mai scăzute a bateriei, după aproape doi ani de utilizare. Astfel că mi-a fost simplu să decid că mai pot aștepta una, ba chiar două generații până să fac pasul la un telefon nou. Bine, mai există o șansă mică prin care pot renunța la iOS pentru Andoid: un telefon pliabil de tip fold. Dar, despre asta, în alt articol.

Cei care sunteți în situația mea – adică aveți un iPhone din seria 13 sau 14 – ce planuri aveți?