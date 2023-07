Opinie nepopulară: Revolut și-a (cam) pierdut din farmec

Iar primul semn c─â este a╚Öa ├«l reprezint─â avalan╚Öa num─ârul crescut de comunicate de pres─â pe care le primim de la agen╚Ťia lor de pres─â , fa╚Ť─â de anii trecu╚Ťi…

C├ót timp erau pe val, nu am primit dec├ót o m├ón─â de comunicate, cu o frecven╚Ť─â de unul pe an. Practic, putem spune c─â nici nu foloseau op╚Ťiunea asta de publicitate, ci se bazau mai mult pe ceea ce englezii numesc┬áword of mouth!

De ceva vreme suntem bombarda╚Ťi cu tot felul de op╚Ťiuni noi lansate de compania de finetech: fie c─â au lansat programul de creditare, fie c─â majoreaz─â temporar p├ón─â la 200.000 RON suma maxim─â acordat─â clien╚Ťilor rom├óni pentru creditul de nevoi personale sau c─â lanseaz─â planul Ultra. Apropo de acest ultim aspect, nu ╚Ötiu cine ar pl─âti 260 de lei pe lun─â pentru limite m─ârite la retrageri, acces pe lounge prin aeroporturi sau rate mai bune pentru achizi╚Ťia de ac╚Ťiuni…

Dar să revenim la subiect și să explic de ce zic eu că sex appeal-ul Revolut a început să se stingă.

Probleme legale

De╚Öi le-au tot negat, sunt tot mai multe probleme legale pe care Revolut le are. Compania finetech se afl─â sub presiunea auditorilor s─âi pentru a ├«mbun─ât─â╚Ťi controalele interne dup─â ce autorit─â╚Ťile de reglementare din Marea Britanie au eviden╚Ťiat deficien╚Ťe semnificative ├«n auditarea conturilor sale, inclusiv un risc „inacceptabil de ridicat” de „eroare material─â”.

Mai aproape de noi, sunt procese pornite de utilizatorii rom├óni din cauza bloc─ârii conturilor, aparent f─âr─â motiv ├«ntemeiat. Bine, ca s─â fim extrem de sinceri, unii au fost avertiza╚Ťi de alti utilizatori c─â risc─â asta, dar au preferat s─â ignore avertismentul…

Adaptarea b─âncilor comerciale la concuren╚Ť─â

Unul din marile avantaje ale Revolut ├«l reprezenta elementul de noutate pe care ├«l aducea – transferuri instant din alte conturi, acces pe lounge prin aeroporturi, interfa╚Ť─â extrem de u╚Öor de utilizat, carduri cu aspect tineresc, cont de economii sau pentru copii ata╚Öat, posibilitatea de a cump─âra ac╚Ťiuni sau cryptomonede, schimb valutar avantajos sau cashback.

Doar c─â toate au c─â toate au cam fost preluate ╚Öi de b─âncile┬ámainstream, iar cel mai interesant aspect a r─âmas posibilitatea de a transfera sau de a alimenta conturile instant, lucru care nu e disponibil oriunde. ├Änc─â…

Folosierea conturilor de cei care au popriri legale

Ini╚Ťial, unul dintre marile avantaje pentru unii utilizatori, l-a reprezentat faptul c─â ANAF nu avea acces la conturile Revolut. Prin urmare, destui rom├óni cu propriri pe conturile personale le-au folosit pe acestea pentru a rula bani care nu puteau fi atin╚Öi de autorit─â╚Ťi. Doar c─â ANAF a emis recent un comunicat prin care explica destul de clar c─â ei pot pune popriri ╚Öi pe acele conturi. Din c├óte ├«mi aduc aminte, modificarea a ap─ârut de c├ónd Revolut a primit licen╚Ťa bancar─â european─â.

Competitorii

La ├«nceput a fost… Revolut. Doar c─â modelul a fost urmat de mai multe companii, precum N26 sau Curve. Cea din urm─â chiar permite ceva ├«n plus, ╚Öi anume posibilitatea ├«nrol─ârii mai multor carduri ├«n aplica╚Ťia lor, ceea ce face extrem de u╚Öor plata oric─ârui serviciu din orice cont pe care ├«l de╚Ťii.

Cum modelul a fost de succes la ├«nceput, era lesne de intuit c─â vor mai urma al╚Ťii acela╚Öi drum, iar Revolut fie va reu╚Öi s─â se adapteze, fie va disp─ârea. Momentan mi se pare c─â este la r─âscruce, dar nu este ├«nc─â cu un picior ├«n groap─â.

La final v─â adresez o ├«ntrebare – voi mai folosi╚Ťi Revolut?

Disclaimer: Editorialul de fa╚Ť─â reprezint─â opinia autorului, nu a ─ântregii redac╚Ťii ArenaIT.