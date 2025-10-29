ANCOM avertizează: ce trebuie să știi înainte de Black Friday dacă închei contracte online

Înainte de valul de reduceri de Black Friday, ANCOM le amintește utilizatorilor că au drepturi clare atunci când încheie contracte online pentru servicii de telefonie, internet sau televiziune.

Fie că e vorba de un abonament nou, o reînnoire sau un pachet cu terminal inclus, furnizorii trebuie să ofere informații transparente și să respecte pașii legali.

Pagina de comandă trebuie să conțină o atenționare clară privind obligația de plată, iar utilizatorul trebuie să poată corecta eventualele erori înainte de trimiterea comenzii. Contractul se consideră valabil doar după ce furnizorul confirmă acceptarea comenzii pe un suport durabil. Dacă terminalul comandat nu mai este în stoc și nu există confirmare, furnizorul nu este obligat să livreze produsul.

Utilizatorii au dreptul de retragere din contract în termen de 14 zile, fără a oferi un motiv. În cazul echipamentelor, termenul începe de la primirea coletului. Furnizorii trebuie să pună la dispoziție formularul de retragere și să informeze clar despre acest drept.

ANCOM recomandă verificarea coletelor înainte de plata rambursului și avertizează asupra mesajelor frauduloase care solicită date personale sub pretextul livrării. Dacă ai fost victima unei înșelăciuni, trebuie să te adresezi poliției.

Pentru reclamații legate de nerespectarea drepturilor în contractele la distanță, utilizatorii pot sesiza ANCOM. InfoCentru ANCOM oferă ghiduri utile despre contracte, tarife, roaming, deblocarea terminalelor și prevenirea fraudelor.