Tot ce trebuie să știți despre: sincronizarea Outlook Calendar cu Google Calendar

Folosesc GMail de la lansarea lui, dar aveam cont pe Hotmail de dinainte. Doar că, din motive de comoditate, am renunțat la cel din urmă acum cu câțiva ani.

Cum mai nou avem nevoie de cont de Outlook sau Hotmail pentru instalarea Windows 11, mi-am refăcut și acel cont pierdut, iar cu surprindere am văzut că mi-am putut folosit fix același username. 🙂

Pentru o mai bună organizare, folosesc extrem de des calendarul Google, mai ales că el venea preinstalat pe primele mele smartphone-uri cu Android. Doar că, pentru a separa anumite tipuri de remindere sau taksuri, am ales ca unele să le salvez în contul Hotmail, deci în calendarul de Outlook.

În plus, deși nu este cazul meu, știu că mulți utilizatori folosesc Outlook pentru e-mailul de serviciu și Google Calendar pentru organizarea personală. Cele două platforme nu se sincronizează automat, dar puteți aduce evenimentele din Outlook în Google Calendar rapid, fără aplicații externe sau setări complicate.

Dacă doriți doar să vedeți evenimentele din Outlook în Google Calendar, urmați pașii de mai jos:

Deschideți Outlook în browser: Accesați Outlook.com și conectați-vă la contul dumneavoastră.

Accesați setările calendarului: Dați click pe rotița de setări din dreapta sus → View all Outlook settings → Calendar → Shared calendars.

Publicați calendarul: Selectați calendarul dorit și activați opțiunea Can view all details. Outlook va genera două linkuri: unul HTML și unul ICS.

Copiați linkul ICS: Acesta permite importul în Google Calendar.

Deschideți Google Calendar în browser: Mergeți la calendar.google.com și conectați-vă. În stânga, sub Other calendars, apăsați „+” → From URL.

Adăugați linkul ICS:

Lipiți linkul copiat din Outlook și confirmați. Evenimentele vor apărea în Google Calendar, dar nu vor putea fi modificate de aici.

Țineți cont însă că sunt câteva limitări importante. În primul rând, sincronizarea este unidirecțională, iar modificările făcute în Google Calendar nu se vor reflecta în Outlook. Apoi, actualizarea evenimentelor importate poate dura câteva ore sau chiar o zi și nici nu veți putea seta notificări sau alerte pentru evenimentele importate prin URL ICS.