Samsung aduce un Bixby mai inteligent pe televizoarele sale

Samsung Electronics a anunțat o actualizare majoră pentru Bixby, asistentul său vocal, disponibilă pe gama de televizoare 2025.

Noul Bixby, alimentat de inteligență artificială generativă, promite o experiență mai conversațională, naturală și personalizată, transformând modul în care utilizatorii interacționează cu televizoarele inteligente.

Cu această actualizare, utilizatorii pot pune întrebări simple, fără a naviga prin meniuri sau a introduce manual informații. Bixby înțelege contextul și poate răspunde la întrebări generale, la recomandări personalizate sau chiar la informații despre ceea ce rulează pe ecran. Funcția „Click to Search” a fost îmbunătățită, oferind detalii instant despre actori, emisiuni sau subiecte, dar și răspunsuri la întrebări din viața de zi cu zi.

Televizoarele Samsung echipate cu noul Bixby pot detecta și controla dispozitivele conectate prin SmartThings. Utilizatorii pot executa comenzi vocale precum „Setează aerul condiționat la 25 de grade” sau „Oprește cuptorul acum”, folosind televizorul ca hub central pentru întreaga casă inteligentă.

Samsung a integrat soluția Samsung Knox pentru a proteja datele personale ale utilizatorilor. Nicio înregistrare vocală nu este stocată pe servere sau televizoare, garantând confidențialitatea și siguranța interacțiunilor.

Actualizarea Bixby a fost lansată deja în SUA și urmează să fie extinsă treptat în Europa, inclusiv în Franța, Germania, Italia și Spania. Funcționalitățile vor fi disponibile pe modelele Neo QLED, OLED, The Frame și QLED din 2025. În plus, Samsung pregătește o versiune îmbunătățită a Vision AI, ce va fi lansată în octombrie 2025, inclusă în programul de actualizări gratuite Tizen OS pe o perioadă de 7 ani.

Pentru mai multe informații, vizitați https://www.samsung.com/ro/.

Sunt curs cum va funcționa mai departe tehnologia, pentru că viitor zic că are. Deja poți arunca la gunoi boxele inteligente, pentru că poți da comenzi vocale de pe un SmartTV acum, dacă ai unul compatibil prin zonă.