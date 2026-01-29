Panourile fotovoltaice îți pot reduce impozitele chiar și cu 50%

Se pare că sunt câteva primării prin țară care s-au hotărât să facă reduceri de la plata impozitelor pentru proprietarii care și-au pus panouri fotovoltaice pe casă. Poate ai și tu noroc!

Având în vedere că anul acesta impozitele au crescut substanțial, astfel de inițiative sunt chiar benefice. Două astfel de exemple vin din județul Timiș, unde locuiesc și eu, și unde Primăria Comunei Dumbrăvița oferă o reducere de 30% de la plata impozitelor iar Primăria Comunei Moșnița Nouă oferă o reducere de 50% de la plata impozitelor.

In ambele cazuri reducerea de impozit se oferă doar proprietarilor care au instalat sisteme fotovoltaice pe cheltuiala proprie. La Dumbrăvița documentația e mai simplă, la Moșnița e un pic mai complicată (nu știu de ce ai nevoie de un document de la urbanism pentru sistemele fotovoltaice) însă nici acolo nu e imposibil de adunat.

Cred că termenele limită de depunere sunt 31 martie in ambele cazuri, deci dacă sunteți dintr-una din aceste localități, mai aveți timp berechet să faceți rost de acte.

Altfel, căutați anunțurile pe paginile de Facebook a primăriilor de care aparțineți, citiți hotărârile de consiliu local (că acolo s-au dat și în aceste cazuri aceste reduceri) și poate aveți și voi noroc.

Baftă!