Chilipir de pe Temu: aspirator vertical ieftin

Am decis să reiau pentru voi seria Chilipir de pe Temu și în acest an, chiar dacă taxa specială pe coletele cu valoare mai mică de 150 euro a fost deja implementată.

De data aceasta am comandat un aspirator vertical (acesta este) pentru părinții mei. Acasă am deja un Dyson V10 Absolute de 525 W, 29.4V, 0.76 l, cu autonomie 60 min, gri/portocaliu pe care l-am comandat de Black Friday 2024 și care a costat 1.799,99 lei la vremea respectivă. Ca să fiu sincer, m-a inspirat Alex cu achiziția lui cu un an în urmă, așa că îi mai mulțumesc încă o dată.

Dar, să nu divaghez prea mult și să revin la subiect. V-am spus că l-am vrut pentru părinții mei, pentru că erau în dubii dacă merită o achiziție scumpă cum este cel pe care îl am eu. Așa că l-am luat pe acesta, muuult mai ieftin, pentru că m-am gândit că pot face și un articol pe tema asta, dar pot și compara un produs deja renumit pentru performanțe, dar scump, cu unul nou intrat pe scenă, dar care costă cât jumate dintr-un plin de benzină. 🙂 În plus, mama face curat destul de des, dar e mai conservatoare de felul ei și nu cred că se va înțelege cu un astfel de gadget. Dacă se va obișnui cu el, poate primește unul cadou de ziua ei.

Ambalaj, construcție și design

L-am comandat în mijloc de noiembrie și a ajuns la mine pe la mijlocul lunii următoare, înainte de sărbători. Cutia nu e atât de mare pe cât te-ai aștepta, dar conține tot ce trebuie:

aspiratorul

două extensii tubulare

patru capete de aspirare

o cârpă sau mop

cablul de încărcare

Da, se simte ieftin la imbinări, e mult mai ușor decât un Dyson sau Rowenta, dar se încarcă prin cablu USB-C, deci poți să îl iei cu tine și la casa de la țară, cum probabil vor face ai mei, că tot ai cu tine sigur și un încărcător de telefon.

Deși pozele de pe site îl aarată de un gri strălucitor, iar cutie are poze cu el pe alb, realitatea e că primești un aspirator de un gri clasic tuturor produselor de plastic – banal.

Capătul de cu motor are și un display care arată nivelul de putere – de la unu la trei – și nivelul bateriei.

Specificații

Dat fiind prețul și site-ul de unde l-am cumpărat, nu aveam amri așteptări cu privire la specificațiile aspiratorului și nici nu cred că sunt toate reale. Dar voi detalia la capitolul următorul cum sunt acestea transcrise în utilizarea de zi cu zi, ca să fie mai limpede.

Până atunci iată detaliile tehnice:

Specificație Detalii Tip produs Aspirator vertical fără fir (Cordless Handheld Vacuum) Putere de aspirare 8kPa (Putere mare de absorbție) Capacitate recipient praf 1.3 Litri (Capacitate mare) Nivel de zgomot ~65 dB (Silențios) Sistem de filtrare Filtru HEPA (Eficient pentru praf fin) Iluminare Cap de perie cu LED (pentru vizibilitate în zone întunecate) Alimentare Acumulator reîncărcabil (încărcare via USB) Suprafețe recomandate Podele dure, covoare, păr de animale Alte caracteristici Design ușor (Lightweight), depozitare compactă, utilizare versatilă (casă/mașină)

Utilizare, baterie și autonomie

De fapt, acesta este cel mai important capitol al articolului și cel care poate convinge pe cineva că achiziția merită sau nu să fie făcută. Așa că vă pot spune că aspiratorul aspiră bine pentru banii dați pe el. Bineînțeles că nu e la nivelul celor mai scumpe, menționate mai sus, dar pe parchet sau gresie, mai ales la putere maximă, curăță bine.

Pentru cei care vor să vadă și live demonstrația, vă las un sample pe conturile noastre de YouTube, instagram și TikTok:

https://www.tiktok.com/@arenait.ro/video/7599348955763215638?is_from_webapp=1&sender_device=pc

Dacă folosiți aspiratorul pentru canapele sau scaunele de birou, performanță este la fel de bună ca la produsele de renume mondial, ca să parafrazez caracterizarea Elenei Ceaușescu din epoca de aur. 🙂

Veți zice că e un adevărat hit, dacă ați citit până aici, dar aflați că pe aspiratoare nu se descurcă la fel de bine. De altfel, acolo are problemă nu musai pentru că nu are putere de aspirare, ci pentru că nu are capete dedicate pentru așa ceva.

În ceea ce privește autonomia, puteți aspira vreo 10-15 minute, în funcție de nivelul de aspirare ales. Aș zice însă că e destul pentru o curățenie, dacă nu aveți în plan una generală, de primăvară sau de sărbători.

Concluzie și preț

Am plătit pentru el puțin peste 174 lei atunci, dar văd că este listat la 266 lei acum.

Chiar și așa, dacă vreți să testați un asemenea gadget ca să vedeți cum vă înțelegeți cu el sau aveți doar parchet și gresie pe acasă, vreți să curățați doar mașina și canapelele, vi-l recomand. Altfel, încercați produse mai scumpe care merită investiția.