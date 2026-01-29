Windows 11 a ajuns la un miliard de utilizatori, iar adopția începe să fie mai rapidă decât în cazul Windows 10

Odată cu sistarea suportului pentru Windows 10, Windows 11 a crescut foarte rapid, iar recent a trecut de pragul de un miliard de utilizatori la nivel global. Anunțul a fost făcut de CEO-ul Microsoft, Satya Nadella, în timpul ședinței trimestriale cu investitorii. În ciuda debutului greoi, a reticenței utilizatorilor și a cerințelor mari, ultima versiune a sistemului de operare de la Microsoft a ajuns mai repede la pragul de un miliard de utilizatori decât Windows 10. Acesta din urmă a avut nevoie de 1706 zile pentru a depăși acest nivel, în timp ce Windows 11 avea un miliard de utilizatori la 1576 zile de la lansare.

Cu toate acestea, upgrade-ul la ultima versiune este mai degrabă unul forțat de sistarea suportului pentru Windows 10 și nu unul dorit de utilizatori. O bună parte dintre aceștia se declară nemulțumiți de Windows 11, iar motivele invocate cel mai des sunt integrările intruzive pentru serviciile online și de inteligență artificială ale Microsoft, instabilitățile, interfața și probleme de performanță. Unii sunt atât de deranjați de Windows 11 încât iau în calcul părăsirea ecosistemului Microsoft și migrarea spre un alt sistem de operare: Linux sau macOS.

Via Windows Central