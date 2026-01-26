Când banii vorbesc: parteneriat secret de 800 de milioane de dolari între Epic și Google

Lumea tech a fost luată prin surprindere de o dezvăluire bombă în timpul procesului dintre Epic Games și Google: cei doi rivali înverșunați, care s-au războit ani de zile prin tribunale pentru monopolul magazinelor de aplicații, au semnat un acord secret în valoare de 800 de milioane de dolari.

Informația a ieșit la iveală în fața judecătorului James Donato din San Francisco, care a chestionat dur noua „prietenie” dintre companii, suspectând că aceasta ar putea fi o manevră pentru a îngropa acuzațiile de practici anticoncurențiale. Conform detaliilor, Epic va plăti Google acești bani pe parcursul a șase ani pentru o colaborare care implică utilizarea Unreal Engine, marketing comun pentru Android și „dezvoltare de produse”, o întorsătură demnă de un scenariu de film.

Acordul vine într-un moment critic, în care Google era presat să facă schimbări majore în ecosistemul Android pentru a permite competiția reală. Judecătorul Donato a sugerat că acest parteneriat ar putea fi motivul pentru care Epic a „înmuiat” brusc solicitările sale de reformare a pieței, acceptând o înțelegere care reduce comisioanele Google la 9-20% și permite înregistrarea magazinelor alternative de aplicații. Tim Sweeney, CEO-ul Epic, a încercat să apere înțelegerea, numind-o „o nouă afacere” legată de metavers și insistând că cele două companii vor continua să își dezvolte produsele separat, dar colaborând strâns pe partea tehnologică.

Dacă această înțelegere primește undă verde, am putea asista la o transformare interesantă a peisajului Android până în 2032. Magazinele alternative de aplicații ar putea deveni o realitate comună, iar dezvoltatorii ar beneficia de taxe mai mici, ceea ce teoretic ar trebui să ducă la prețuri mai bune pentru utilizatori. Totuși, rămâne de văzut dacă această „pace” dintre giganți este cu adevărat în interesul publicului sau doar o modalitate prin care Google își securizează poziția dominantă plătind tribut (sau mai bine zis, primind tribut) celui mai vocal critic al său.

Și acum, dacă-mi premiteți, vă scriu și opinua mea: să fim noi sănătoși, că jucătorii mari din domeniu se vor înțelege înttdeauna. E fascinant cum 800 de milioane de dolari pot transforma peste noapte doi inamici de moarte în „parteneri strategici”. După ani de zile în care Epic a strigat „Libertate!”, acuzând Google de tiranie digitală, să îi vedem acum plătind chirie în ograda Android pentru a promova platforma pe care o huleau pare o ironie supremă. Personal, cred că Tim Sweeney și-a dat seama că o victorie morală nu plătește facturile metaversului, iar Google a înțeles că e mai ieftin să îți cumperi criticii decât să te lupți cu ei la infinit. Rămâne de văzut dacă utilizatorul de rând va simți vreo diferență sau dacă totul se va rezuma la cine încasează cecul la sfârșitul lunii.

Cum era melodia aia? It’s All About the Benjamins, baby!



