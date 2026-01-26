Siri va deveni un chatbot AI puternic în februarie – Cafeluța IT – 26.01.26

De la un Siri reinventat cu ajutorul Google Gemini și un nou val de bug-uri critice în Windows, la trailerul pentru noul film Mario – iată cele mai interesante titluri tech ale zilei.

Siri va deveni un chatbot AI puternic în februarie: Apple ar planifica o demonstrație publică pentru a doua jumătate a lunii a noului Siri, alimentat de Google Gemini, care se va comporta ca un asistent conversațional similar cu ChatGPT. Detalii

Bug-urile de la Microsoft se înmulțesc: unele PC-uri nu mai pot boota: După problemele cu Outlook, cea mai recentă actualizare de securitate pentru Windows 11 provoacă pentru unii utilizatori eroarea „UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME”, blocând complet accesul la sistem. Detalii

Tesla testează Cybercab-ul în iarna Alaskăi: Elon Musk a reiterat că producția robotaxi-ului va începe anul viitor, în timp ce prototipurile sunt supuse unor teste riguroase în condiții de frig extrem. Detalii

Geely, proprietarul Volvo, va produce prima baterie cu electrolit solid anul acesta: Gigantul chinez auto devine ultimul producător care anunță progrese majore în tehnologia de baterii de generație viitoare, promițând o autonomie și o siguranță sporită. Detalii

„Halo”: Actorul din spatele lui Master Chief cere să nu-i folosească vocea cu AI: Steve Downes, vocea originală a personajului iconic, își exprimă îngrijorarea față de utilizarea tehnologiei generative pentru a recrea sau modifica vocea sa în proiecte de fan. Detalii

Statul Michigan dă în judecată gigantii petrolieri pentru „suprimarea” EV-urilor: Procesul acuză companii precum Exxon și Shell că au acționat ca un „cartel” care a încetinit inovația și adoptarea mașinilor electrice. Detalii

NASA este ușor uluită de un fenomen rar al găurilor negre: Un nou studiu a dezvăluit informații neașteptate și bizare despre un comportament rar observat la aceste obiecte cosmice misterioase. Detalii

Creatorii de pe rețelele sociale se mobilizează împotriva agențiilor ICE: Conturi obișnuite dedicate pasiunilor, de la pisici la golf, își schimbă brusc tonul pentru a protesta împotriva acțiunilor poliției federale de imigrație. Detalii

Supercomputerul DAWN din UK va deveni de șase ori mai puternic: Marea Britanie investește 49 de milioane de dolari pentru a upgrada sistemul de la Cambridge cu procesoare AMD MI355X, pentru cercetare de vârf în AI. Detalii

Jocurile pentru Playdate devin din ce în ce mai creepy: „Outside Parties” este un nou titlu de groază care transformă consola într-un dispozitiv ocult pentru vânătoarea de entități paranormale într-o panoramă gigapixel, cu un design sonor impresionant. Detalii

Australia arată viitorul pentru Canada: 41% din EV-uri sunt chinezești: Succesul mașinilor electrice ieftine din China pe piața australiană indică un posibil viitor similar pentru Canada, unde brandurile locale ar putea fi depășite. Detalii

Transformers Soundwave de la Robosen e un roboțel fantastic: Jucăria high-end de 1.400 de dolari se transformă și răspunde la comenzi vocale, dar calitatea audio ca boxă Bluetooth lasă de dorit. Detalii

Gmail revine la normal după haosul din inbox-uri: Google a rezolvat problema care a făcut ca filtrele automate să eșueze, lăsând utilizatorii cu inbox-uri pline de emailuri promoționale și avertismente de spam nejustificate. Detalii

Furgonetele cu mâncare din NYC renunță la generatoarele zgomotoase: O soluție ingenioasă și ecologică: unii vânzători ambulanti încep să-și alimenteze standurile folosind baterii de biciclete electrice reîncărcabile. Detalii

Știința ar putea fi pe cale să rezolve unul dintre cele mai fundamentale puzzle-uri ale Universului: Cercetătorii au descoperit indicii care ar putea duce la răspunsuri pentru una dintre întrebările esențiale ale cosmologiei. Detalii