Peste 85.000 de mașini din România, chemate în service din cauza airbagurilor periculoase

Registrul Auto Rom├ón (RAR) a emis o alert─â oficial─â privind o serie de campanii de rechemare ├«n service care vizeaz─â peste 85.000 de autoturisme v├óndute ├«n Rom├ónia, fabricate ├«ntre 1998 ╚Öi 2019, din cauza unor defec╚Ťiuni grave la sistemele de siguran╚Ť─â, ├«n special la airbaguri.Printre m─ârcile afectate se num─âr─â: Audi, BMW, Citro├źn, DS, Ford, Honda, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Skoda, Toyota, Volkswagen, dar ╚Öi branduri premium precum Ferrari, Lexus sau Cadillac.

Problema principal─â const─â ├«n airbagurile Takata, care, ├«n anumite condi╚Ťii climatice (c─âldur─â ╚Öi umiditate ridicat─â), pot suferi degrad─âri chimice. ├Än cazul unui impact, acestea se pot sparge violent, proiect├ónd fragmente metalice ├«n habitaclu, cu risc de r─âni grave sau chiar deces.

RAR subliniaz─â c─â aceste campanii sunt gratuite ╚Öi recomand─â tuturor posesorilor de vehicule fabricate ├«n perioada men╚Ťionat─â s─â verifice platformele oficiale ale produc─âtorilor sau s─â se prezinte ├«n service-urile autorizate pentru a afla dac─â ma╚Öina lor este vizat─â.

De ce doar unele m─ârci sunt afectate? Problema este legat─â de furnizorul airbagurilor ÔÇô compania Takata ÔÇô care a folosit un compus chimic instabil (nitrat de amoniu) ├«n declan╚Öatorul airbagului. Nu to╚Ťi produc─âtorii auto au apelat la acest furnizor, iar cei care au folosit alternative mai stabile (precum nitratul de guanidin─â) nu sunt afecta╚Ťi.

Aceste rechem─âri amintesc de cazul recent semnalat ╚Öi de noi, ├«n care modelele Citro├źn C3 ╚Öi DS3 fabricate ├«ntre 2009 ╚Öi 2019 au fost vizate de o ac╚Ťiune ÔÇ×Stop DriveÔÇŁ din cauza acelora╚Öi airbaguri Takata. ├Än urma unui accident mortal ├«n Fran╚Ťa, autorit─â╚Ťile au cerut oprirea imediat─â a circula╚Ťiei acestor vehicule p├ón─â la remedierea problemei.

Ce trebuie s─â faci dac─â de╚Ťii o ma╚Öin─â fabricat─â ├«ntre 1998 ╚Öi 2019?

Verific─â seria VIN pe site-ul produc─âtorului.

Programeaz─â-te la un service autorizat.

Nu ignora notific─ârile ÔÇô siguran╚Ťa ta ╚Öi a pasagerilor e ├«n joc!

RAR inten╚Ťioneaz─â s─â includ─â aceste informa╚Ťii ╚Öi ├«n certificatul Auto-Pass, precum ╚Öi s─â lanseze o platform─â interactiv─â pentru verificarea rapid─â a vehiculelor afectate.

Cum am o Skoda Kodiaq din 2019, am sunat la dealer-ul de la care am achizi╚Ťionat-o ╚Öi au preluat sesizarea mea pentru a verifica dac─â ma╚Öina este sau nu afectat─â de rechemare. Dac─â ai o ma╚Öin─â din lista men╚Ťionat─â, nu am├óna verificarea ÔÇô e o chestiune de siguran╚Ť─â!

PS: Am folosit poza cu ma╚Öina lui Gabi, din articolul lui de azi, doar pentru c─â ├«mi place, nu pentru c─â a lui ar fi afectat─â. ­čÖé