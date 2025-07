Nothing Phone (3) debutează cu Glyph Matrix și Snapdragon 8s Gen 4

Nothing a lansat oficial noul său flagship, Phone (3), un model care duce mai departe filosofia de design transparent și adaugă o doză serioasă de inovație cu noua interfață Glyph Matrix – un ecran LED circular cu 489 de puncte luminoase, capabil să afișeze notificări, animații și chiar mini-jocuri precum „Spin the Bottle” sau „Magic 8 Ball”.

Telefonul este echipat cu procesorul Snapdragon 8s Gen 4, un chipset performant, dar mai accesibil decât vârful de gamă Snapdragon 8 Elite, ceea ce a permis menținerea unui preț sub 1000 euro. Vine cu 12 sau 16 GB RAM, până la 512 GB stocare și o baterie de 5150 mAh cu încărcare rapidă la 65W, wireless la 15W și reverse charging la 5W.

Pe partea foto, Phone (3) impresionează cu un sistem triple-camera de 50 MP: senzor principal cu OIS, ultra-wide de 114° și un teleobiectiv periscopic cu zoom optic 3x și AI Super Res Zoom până la 60x. Camera frontală este tot de 50 MP, ideală pentru vlogging și selfie-uri de calitate.

Ecranul AMOLED de 6.67” oferă o rezoluție de 1260 x 2800 pixeli, refresh rate adaptiv de 120Hz și o luminozitate de până la 4500 nits în HDR. Telefonul rulează Nothing OS 3.5 bazat pe Android 15, cu promisiunea a 5 ani de actualizări majore și 7 ani de patch-uri de securitate.

Nothing Phone (3) păstrează ADN-ul estetic al brandului, dar îl duce într-o direcție mai îndrăzneață – spatele este împărțit în trei segmente vizibile, cu un aspect industrial și asimetric care polarizează, dar atrage. Glyph Matrix nu mai este doar un gimmick vizual, ci devine un element funcțional și interactiv, care transformă complet experiența de utilizare. Bine, mi se pare că e love it or hate it la nivel de design, nu poți fi neutru!

Pentru cei interesați, mai jos aveți review-urile noastre pentru alte modele de la Nothing:

Sursa