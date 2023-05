HTC U23 Pro e oficial

Si disponibil momentan in Taiwan cu un pret de pornire de 510 euro.

Fanii HTC ar putea avea un motiv de bucurie – U23 Pro arata bine si are niste specificatii bune. Acesta vine echipat cu procesorul Snapdragon 7 Gen1, 8 sau 12GB RAM si 256GB memorie interna. Ecranul este un OLED de 6.7 inch care ruleaza la rezolutia FullHD+ si o rata de reimprospatare de 120Hz, protejat cu Gorilla Glass Victus. Ofera certificare de protectie impotriva prafului si a stropilor de apa IP67.

Camera foto principala foloseste un senzor de 108MP cu OIS, il insoteste un senzor ultrawide de 8MP, unul de 5MP pentru macro si unul de 2MP pentru adancime. Camera frontala are 32MP.

Senzorul de amprenta este integrat in butonul de deblocare, bateria are o capacitate de 4600mAh si ofera incarcare rapida prin cablu la 30W si wireless la 15W. Are chiar si jack de 3.5mm.

In materialele de promovare, HTC pariaza pe realitatea virtuala si aplicatia speciala a acestuia VIVERSE.

Ramane de vazut daca va fi vandut si pe alte piete.