Plata mai rapidă și în Euro, la Salt

Salt Bank, banca 100% digitală din Grupul Banca Transilvania, activează plățile și încasările instant în euro direct din aplicație prin RO-TIPS, devenind prima bancă din România cu implementare locală a acestei funcționalități.

Asta înseamnă transferuri în timp real către și dinspre peste 30 de țări SEPA, gratuite și nelimitate pentru persoane fizice, cu limite de 10.000 euro per tranzacție la retail și 20.000 euro la companii, lansate cu circa un an înaintea termenului european din 2027. Implementarea s-a făcut în aproximativ trei luni, în parteneriat cu TRANSFOND și Montran, astfel încât plățile în euro devin practic la fel de rapide ca cele în lei.

Salt Bank a fost lansată oficial în 2024 ca neobank nativ digital al BT Group, cu promisiunea unei experiențe mobile first și a unui model de dezvoltare accelerată. În primele săptămâni, aplicația a urcat în top descărcări și a depășit rapid pragul de 80.000 pre-înscrieri, banca vizând 1 milion de clienți în 3 ani. În spate, infrastructura rulează pe Engine by Starling, ceea ce a scurtat timpul de la idee la lansare sub 12 luni. Acesta este genul de upgrade care mută așteptările clienților: plăți transfrontaliere care se finalizează „acum, nu mâine” și fără cost pentru retail pun presiune pe întregul sistem să livreze aceeași viteză. Faptul că Salt a ajuns prima cu RO-TIPS în euro și a bifat termenul cu un an mai devreme sugerează un avantaj de execuție pe zona digitală – cu condiția să mențină aceeași robustețe operațională pe măsură ce baza de clienți crește.

