Ericsson taie 1.600 joburi

Ericsson a anunțat o propunere de reducere a efectivelor din Suedia cu aproximativ 1.600 de posturi.

Compania a depus notificarea la Agenția Suedeză pentru Ocuparea Forței de Muncă și a început negocierile cu sindicatele, măsura fiind parte dintr-un program global de eficientizare care menține totuși investițiile în leadership tehnologic și în strategia pentru rețele programabile.

În țara de origine, grupul are circa 12.600 de angajați, astfel că impactul estimat înseamnă aproximativ 12-13% din forța de muncă locală – anunțul vine după reduceri anterioare de 1.400 de posturi în 2023 și 1.200 în 2024.

Contextul e mai larg decât Suedia – cererea pentru echipamente de rețea rămâne slabă, ciclurile de investiții 5G ale operatorilor s-au prelungit, iar presiunea pe marje a împins marii furnizori spre noi optimizări. Nokia a anunțat și ea un program de reduceri de personal, în timp ce ambii jucători încearcă să creeze noi fluxuri de venit din expunerea capabilităților de rețea prin API-uri și din monetizarea rețelelor programabile.

Oficial, Ericsson insistă că aceste tăieri susțin execuția strategiei pentru rețele performante și programabile și că inițiativele de eficiență vor continua la nivel de grup – dar nu vor fi anunțate separat. Compania e așteptată să publice rezultatele ultimului trimestru din 2025 pe 23 ianuarie – un moment în care investitorii vor căuta semne concrete că simplificarea costurilor și repoziționarea pe zona de software și capabilități expuse developerilor încep să producă rezultate.

Ca ordin de mărime, Ericsson are aproximativ 90.000 de angajați la nivel global – iar în Suedia impactul notificat astăzi e printre cele mai mari din ultimii ani. Nu există, deocamdată, o listă publică a funcțiilor sau locațiilor vizate – procesul e în stadiul de consultare cu sindicatele.

Persomal, mi se pare un reset dureros, dar inevitabil pentru un furnizor prins între cicluri de investiții mai lungi ale operatorilor și competiția de preț. Trecerea spre rețele programabile și API-uri are sens strategic – întrebarea grea e dacă operatorii vor reuși, în sfârșit, să monetizeze diferențierea de rețea dincolo de simple abonamente mobile.

Fără o poveste comercială convingătoare în jurul network-as-a-platform, astfel de reduceri riscă să fie doar o pauză de respiro, nu o soluție definitivă. În același timp, faptul că tăierile lovesc chiar acasă, în Suedia, arată că managementul urmărește impactul rapid pe costuri – nu doar optimizări în piețe periferice – și pune presiune pe a livra rezultate vizibile după 23 ianuarie.

