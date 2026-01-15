Arena IT

Puncte Mastercard, bani înapoi

Mastercard lansează în România un program de loialitate pentru persoane fizice: plătești la comercianți parteneri și primești puncte ce pot fi transformate în cashback sau vouchere digitale.

Programul e integrat în aplicațiile băncilor partenere și rulează pe platforma Priceless.

Debutul e deja în Libra Journey pentru clienții Libra Internet Bank, iar Salt Bank și UniCredit intră în primul trimestru al 2026.

Lista de parteneri cu puncte include eMAG, Fashion Days, Mobexpert, OMV, Petrom, Orange, Uber, iar regula comunicată este 1 punct la fiecare 5 lei cheltuiți în rețeaua parteneră. Accesul și utilizarea beneficiilor se fac din canalele digitale ale băncilor – practic, intri prin butonul Priceless și alegi cashback sau voucher. Ca bonus de context, rămâne activă campania Marțea Mastercard cu 10% cashback la plata online a taxelor până pe 31 martie 2026. Ca opinie: e o mișcare bună – centralizează beneficii disparate și coboară bariera de intrare, dar impactul real pentru consumator depinde de valoarea punctului și de termenul de expirare comunicate clar în aplicațiile bancare.

