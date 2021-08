Review carcasă Fractal Design Meshify 2

Lansată la sfârșitul anului trecut și bazată pe șasiul seriei Define 7, Meshify 2 se dorește a fi o alegere atractivă pentru cei preocupați de airflow și versatilitate. Discutăm despre o carcasă mid-tower ce integrează mare parte din funcționalitățile regăsite pe Define 7, cum ar fi design-ul dual layout și panouri laterale tolless, dar cu mesh pe față pentru airflow îmbunătățit și un preț mai mic. Comparativ cu predecesorul din serie, Meshify S2, noul model se mai laudă cu suport extins pentru unități de stocare, panou frontal îmbunătățit, filtre de praf din nailon și cable management superior. De asemenea, Meshify 2 suportă și noul riser pentru placă video Flex B-20, despre veți găsi detalii spre sfârșitul articolului.

În acest review este prezentată varianta Black TG Light Tint, însă pe lângă aceasta mai sunt disponibile încă patru SKU-uri: Black Solid, Black TG Dark Tint, Gray TG Light Tint și White TG Clear Tint. Versiunile cu panou latera din sticlă sunt disponibile la PCGarage la prețul de 907 Lei, iar cea cu panou lateral metalic la 836 Lei.

Dimensiuni 542 x 240 x 474 mm Plăci de bază suportate E-ATX (max. 285 mm), ATX, mATX, mini-ITX Bay-uri pentru unități de 3.5″/2.5″ 6 + 1 incluse, maxim 14 Lungime maximă sursă 250 mm (cu HDD cage instalat) Lungime maximă placă video 315 mm (layout stocare) 491 mm (layout deschis) 467 mm (layout deschis cu ventilator frontal) Înălțime maximă cooler 185 mm I/O 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.0, 2 x audio jack, buton power, buton reset Sloturi ventilatoare 3 x 120/140 mm frontal (2 x 140 mm preinstalate), 3 x 120/140 mm în tavan, 1 x 120/140 mm în spate (1 x 140 mm preinstalat), 2 x 120/140 mm în podea Opțiuni montare radiatoare până la 360/420 mm frontal, până la 120 mm în spate, până la 240/280 mm în podea, până la 360/420 mm în tavan Sloturi de expansiune 7 pe orizontală și 2 pe verticală Panou lateral realizat din sticlă securizată (opțional), fixare toolless Filtre de praf podea (sursă și ventilatoare), frontal și plafon Culori disponibile Black Solid, Clear TG, Dark TG, Light TG Altele velcro straps pentru wire management, design modular, multibrackets

Ambalaj și accesorii

Carcasa vine într-o cutie de carton simplă și este bine protejată prin două straturi groase de polistiren. La capitolul accesorii, pe lângă șuruburi și coliere din plastic, în pachet mai găsim patru tray-uri pentru unități de 2.5/3.5″, un ghid de instalare și o cârpă din microfibră pentru ștergerea suprafețelor lucioase. Accesoriile vin împachetate într-o cutie separată și sunt bine organizate și etichetate, așa că nu veți întâmpina dificultăți pe parcursul instalării.

Exterior

Din punct de vedere al design-ului exterior, Meshify 2 se prezintă similar cu predecesorul Meshify S2, aducând o construcție minimalistă, solidă și funcțională. După cum sugerează și numele modelului, secțiunea frontală este acoperită de un panou perforat mesh, ușor ieșit în relief, care are rolul de a asigura un airflow cât mai ridicat. Deși Meshify 2 are la bază șasiul seriei Define 7, observăm că de această dată accentul este pus mai mult pe airflow și mai puțin pe operare silențioasă. Drept urmare, elementele de antifonare nu mai sunt prezente pe panourile laterale, iar în pachet găsim un singur panou perforat pentru partea superioară. Cu toate acestea, mare parte din elementele funcționale de pe Define 7 au fost implementate și aici. Primim panouri laterale cu fixare tolless, design dual layout (open și storage), acces facil la filtrele de praf, suport extins pentru componente de watercooling, dar și suport pentru adaptoare de tip multibracket.

Deși vine cu foarte multe noutăți, proporțiile carcasei au rămas aproape neschimbate. Meshify 2 măsoară doar 542 mm lungime, 240 mm lățime și 474 mm înălțime, iar greutatea pentru varianta cu panou lateral din sticlă securizată este de 10.5 kg. Poate cel mai important lucru pe care îl apreciez la carcasele Fractal Design este calitatea construcției, iar Meshify 2 nu face excepție. Secțiunile metalice sunt groase și solide, nu există imperfecțiuni la nivel de îmbinări, iar aplicarea vopselei, atât la exterior, cât și la interior este perfectă.

Panoul frontal mesh se detașează foarte ușor, iar sub el găsim un filtru de praf pe care îl puteți elimina dacă doriți un plus de airflow. După cum poate ați observat, lipsește suportul pentru unități de 5.25″, însă acestea au devenit atât de inutile în zilele noastre încât nu mai are sens să le instalați pe un sistem modern.

În partea posterioară a carcasei găsim cele nouă sloturi de expansiune (șapte pe verticală și două pe orizontală) și un slot de 120/140 mm pe care este preinstalat un ventilator Dynamic X2 GP-14 de 140 mm. Panoul din spate oferă același sistem de prindere tollless și se desprinde cu ajutorul mânerului din partea de sus. Șuruburile de prindere pentru panourile laterale nu mai sunt prezente în partea posterioară a carcasei, ci în față, sub panoul frontal, iar introducerea lor este recomandată pentru protecție suplimentară la transportul sistemului. Sursa se introduce prin partea de jos și are o ramă detașabilă menită să simplifice instalarea.

Comparativ cu modelele mai scumpe din portofoliul producătorului, Meshify 2 este ceva mai sărăcăcios pe partea de conectică, însă nu omite elementele esențiale. Pe panoul frontal sunt prezente butoanele de power și reset, jack-urile audio, un port USB 3.1 Gen 2 Type-C și două porturi USB 3.0. Observați că de această dată porturile USB 2.0 nu mai sunt prezente, fiind probabil eliminate din considerente ce țin de costuri. Chiar și așa, calitatea la nivelul conecticii este foarte bună, porturile menținând un contact ferm, iar butoanele livrând un feedback tactil, plăcut la apăsare. LED-ul de activitate pentru unități de stocare nu mai este nici el prezent, însă avem un LED de power care luminează discret prin mesh-ul frontal. Portul USB 3.1 Gen 2 Type-C asigură rate de transfer teoretice de până la 10 Gbps și încărcare rapidă pentru dispozitive mobile ce suportă standardul USB Power Delivery.

La baza carcasei avem patru piciorușe de susținere cu inserții cauciucate, relativ înalte, precum și un filtru de praf ce acoperă sursa și cele două sloturi de ventilatoare de 120/140 mm din podea. Filtrul dispune de mâner și se scoate prin tragere prin partea din față.

Secțiunea superioară este acoperită de un panou cu perforații sub care se află un filtru de praf.

Meshify 2 nu sosește cu un panou alternativ antifonat, așa cum găsim pe seria Define 7, însă, cum spuneam și mai sus, oferă același sistem de prindere tollless.

Filtrul de praf de dedesubt acoperă integral secțiunea superioară și vine cu un sistem de prindere simplu, care permite detașarea prin glisare. Nu există butoane de desprindere, iar clipsurile filtrului se aliniază perfect în decupaje și asigură un contact ferm.

Interior

În Meshify 2 pot fi instalate plăci de bază în format ATX, mATX, mini-ITX și E-ATX (lățime de până la 285 mm), trecerea de la un standard la altul facându-se prin mutarea distanțierelor. La fel ca seria Define 7, Meshify 2 oferă un design modular cu două layout-uri: unul deschis, optimizat pentru watercooling și un altul pentru stocare cu multe tray-uri de 3.5″. În mod implicit, carcasa sosește în configurația deschisă și are trei ventilatoare Dynamic X2 GP-14 de 140 mm preinstalate – două în față pentru admisie și unul în spate pentru evacuare.

Din păcate, nici de această dată Fractal nu a optat pentru ventilatoare PWM, prin urmare ne alegem cu același control imprecis al turației prin DC. Partea bune e că sunt ventilatoare de foarte bună calitate, care, din spusele producătorului, au un nivel al zgomotului de doar 18.9 dBa, airflow de până la 68.4 CFM și turație maximă de 1000 RPM. Mai mult, au bearing de tip Long Life Sleeve (LLS) și o durată de viață estimată la 100.000 ore. Acestea nu dispun de iluminare RGB, însă compensează prin calitate, oferind un echilibru foarte bun între airflow și zgomot.

Shroud-ul pentru sursă dispune de perforații pentru ventilație și de filete destinate instalării de multibracket-uri sau a unui riser pentru montarea plăcii video pe verticală. De asemenea, decupajele din jurul plăcii de bază sunt prevăzute cu garnituri cauciucate care facilitează o aranjare foarte ordonată a cablurilor.

Partea frontală poate acomoda până la trei ventilatoare de 120 sau 140 mm sau radiatoare de 280 sau 360 mm. Așa cum am menționat anterior, carcasa sosește cu două ventilatoare Dynamic X2 GP-14 de 140 mm pe față, iar accesul la sloturile de ventilatoare se face prin scoaterea măștii frontale.

Pentru a instala un ventilator suplimentar sau un radiator mare (360 mm) se impune detașarea unuia dintre capacele de completere de pe shroud. În ceea ce privește configurația pentru stocare, aici restricțiile sunt ceva mai drastice. Nu puteți instala radiatoare voluminoase sau configurații push-pull, acestea interferând cu bay-urile pentru HDD-uri. Conform estimărilor mele, limita maximă admisă pentru grosimea radiatoarului (cu tot cu ventilatoare) în configurația de stocare ar fi undeva la 50 mm.

În eventualitatea în care doriți să atașați o pompă sau un rezervor pentru custom loop de podeaua carcasei puteți desprinde și celălalt capac de completare, însă în acest caz va trebui să renunanți la cage-ul pentru unități de 3.5″. Fractal pune mare accent pe versatilitate, sistemul modular de acoperire al golurilor permițând adaptarea simplă și rapidă a carcasei pentru o largă varietate de configurații.

Indiferent de configurația pe care o alegeți, deschisă sau pentru stocare extinsă, în plafonul carcasei puteți instala până la trei ventilatoare de 120 sau 140 mm sau radiatoare de până la 360 sau 420 mm. Radiatoarele de 120, 240 și 360 mm pot fi montate fără restricții în ceea ce privește înălțimea componentelor de pe placa de bază, însă în cazul celor de 280 sau 420 mm, înățimea modulelor de memorie sau a altor componente de pe placa de bază nu poate depăși 36 mm.

Cum majoritatea modulelor RAM deășesc această înălțime, montarea unui radiator de 280 sau 420 mm în plafon fără a decupa din ramele ventilatoarelor nu este posibilă. De această limitare m-am lovit pe toate carcasele mid-tower de la Fractal și mi se pare ciudat că nu s-a găsit o rezolvare până acum. O soluție foarte simplă ar fi fost creșterea înălțimii carcasei cu vreo 20 mm.

În partea posterioară a carcasei avem un slot de 140 mm care găzduiește un ventilator Dynamic X2 GP-14. Și aici puteți instala un radiator, cu condiția ca acesta să fie în format de 120 mm. De apreciat sunt și șuruburile sloturilor de expansiune care sunt de tip tolless și pot fi înșurubate cu mâna liberă.

Dacă ne raportăm la iterația anterioară din serie, Meshify S2, noul model aduce câteva îmbunătățiri importante și în partea din spate. În ceea ce privește opțiunile de cable management, distanța dintre panoul interior și cel exterior a fost crescută de la 23 mm la 30 mm, iar zona inferioară beneficiază de un capac din plastic pentru mascarea cablurilor. Totodată, chiar și în configurația deschisă, există mai multe opțiuni de instalare a unităților de stocare, mulțumită sistemului multibracket.

În layout-ul deschis sunt prezente două tray-uri de 2.5″ pentru unități solid state, fixate sub decupajul pentru placa de bază, două tray-uri de 2.5/3.5″ în cage-ul de jos și un multibracket pentru unități de 2.5/3.5″ fixat pe panoul modular. Aceste multibracket-uri se pot atașa inclusiv de sloturile de ventilatoare și pot fi utilizate chiar și pentru fixarea pompelor sau a rezervoarelor.

Formatul open, cu accesoriile din pachet, ne pune la dispoziție tray-uri pentru cinci unități de stocare, însă există opțiunea adăugării de noi unități prin accesorii achiziționate separat. De exemplu, putem adăuga încă un cage cu două tray-uri de 2.5″ și până la trei alte multibracket-uri cu suport pentru unități de 2.5/3.5″. Pe acestea le puteți fixa pe panoul modular din stânga, pe sloturile de ventilatoare din plafon sau din podeaua carcasei și chiar și pe shroud-ul pentru sursă. În total, layout-ul open poate acomoda până la 12 tray-uri pentru unități de stocare (patru în cage-uri jos, trei pe multibracket-uri în plafon, unu pe multibracket pe shroud-ul pentru sursă și două pe multibracket-uri pe panoul modular).

Cage-ul dedicat unităților de 3.5″ poate fi mutat sau scos, iar tray-urile dispun de garnituri cauciucate pentru atenuarea vibrațiilor. Totodată, tray-urile oferă și un sistem de ancorare solid, cu fixare în patru puncte, precum și o prindere cu șurub tolless. În funcție de preferințe, cage-ul poate fi scos, iar în locul său puteți instala ventilatoare de 120 sau 140 mm sau radiatoare de 120, 240 sau 280 mm.

Singurul multibracket din pachet vine instalat pe panoul modular, însă îl puteți reloca, așa cum vă spuneam, în locul ventilatoarelor din plafonul sau din podeaua carcasei.

Configurația de stocare extinde considerabil număr de locașuri pentru unități de 2.5/3.5″, iar schimbarea layout-ului se realizează prin mutarea panoului modular. Pentru acest lucru este necesar să scoateți doar câteva șuruburi, iar întreg procesul nu durează mai mult de 5 minute. Din nefericire, configurația de stocare aduce și o restricție semnificativă: placa video nu poate depăși lungimea de 315 mm dacă lățimea sa este mai mare de 150 mm. În rest, cu excepția restricției de grosime pentru un radiator montat frontal, nu există alte limitări pentru layout-ul de stocare.

Un avantaj important al configurației de stocare este că nu suntem nevoiți să renunțăm la cage-ul pentru HDD-uri de jos, ci doar la multibracket-ul fixat pe panoul modular. În pachet nu sunt însă prezente suficiente tray-uri pentru a popula toate bay-urile disponibile, fiind incluse doar șase (două în cage-ul de jos și patru pentru secțiunea superioară). Dacă doriți să exploatați la maxim acest format și să ocupați toate bay-urile disponibile va trebui să mai scoateți din buzunar înca 9.99 Euro pentru două tray-uri, 9.99 Euro pentru un cage pentru HDD-uri și 9.99 Euro pentru două multibracket-uri. În total, layout-ul de stocare poate acomoda până la 17 unități (nouă pe panoul modular de stocare, patru în cage-urile de jos, trei pe multi-bracket-uri în plafon, unu pe multibracket pe shroud-ul pentru sursă) sau chiar mai multe dacă alegeți să renunțați la ventilatoare și să le înlocuiți cu multibracket-uri. Totuși, cazul din urmă nu este tocmai realist, sistemul ajungând să sufere din cauza lipsei de ventilație. Cu accesoriile din fabrică puteți instala până la nouă unități (două în cage-ul de jos, patru pe panoul modular de stocare, două pe tray-urile de 2.5″ și unul pe multibracket, relocat într-un slot de ventilator sau pe shroud-ul pentru sursă).

Pe lângă modularitate și opțiunile extinse pentru unități de stocare, Meshify 2 se mai remarcă și prin posibilitățile de cable management. Sunt prezente foarte multe puncte de ancorare pentru coliere din plastic și cabluri, iar spațiul dintre panoul interior și cel exterior este de 30 mm, facilitând astfel o aranjare fără probleme chiar și a cablurilor groase și mai puțin maleabile. Decupajul din spatele plăcii de bază este mare și oferă suficient spațiu de manevră pentru instalarea backplate-ului pentru cooler. De asemenea, găsim și câteva velcro strap-uri, în centru și pe partea dreaptă, care facilitează obținerea unui cable management foarte îngrijit. Mai mult, cele trei velcro strap-uri de pe centru dispun și de suporți din plastic ce ajută foarte mult la ordonarea cablurilor groase ce duc spre placa de bază. În ceea ce privește dimensiunile maxim admise, carcasa poate acomoda sisteme de răcire pe aer cu înălțime de până la 185 mm și plăci grafice cu lungime de până 490 mm fără ventilator în față și de 467 mm cu ventilator (în configurația deschisă).

Cu HDD cage-ul de jos, Meshify 2 poate acomoda surse cu lungime de până la 250 mm, însă cum majoritatea surselor au o lungime de 160 mm, vă rămâne suficient spațiu pentru ascunderea surplusului de cabluri.

Carcasa primește puncte bonus la cable management datorită măștii din plastic din zona inferioară, care conferă sistemului un aspect foarte ordonat. Este de un real ajutor mai ales dacă obișnuiți să utilizați extensii de tip CableMod.

Deși au fost făcute unele concesii pentru a reduce costurile, Fractal nu a renunțat la fan hub-ul introdus pe seria Define 7. Denumit de producător Nexus+ 2, acesta este amplasat discret în partea de sus și ne pune la dispoziție șase conectori DC și trei conectori PWM. Este alimentat printr-un conector SATA și se conectează la placa de bază printr-un singur cablu PWM. Își dovedește utilitatea mai ales în cazul plăcilor de bază cu puține headere pentru ventilatoare, însă poate contribui și la obținerea unui cable management mai ordonat.

În ceea ce privește conectica, Meshify 2 vine cu conectorii standard pentru butoane, power LED, porturi USB 3.0 și jack-uri audio, precum și cu un conector pentru USB 3.1 Gen 2 Type-C. Totuși, trebuie să aveți în vedere că această conectică USB Type-C trebuie să fie suportată și de placa de bază printr-un conector specific. Dacă placa voastră de bază dispune de USB Type-C la nivel de I/O nu înseamnă că oferă această opțiune și pentru panoul frontal.

Build și teste de temperatură

Pentru a evalua procesul de asamblare, airflow-ul și temperaturile am realizat un sistem cu următoarea configurație:

Procesor: Intel Core i7-9700KF

Placă de bază: Gigabyte Z390 Aorus Elite

Memorie RAM: G.SKILL TridentZ 3200 Mhz CL15 (2 x 8 GB)

Placă video: KFA2 NVIDIA GeForce RTX 2080 EX

Cooler: Deepcool Castle 240EX

SSD: Samsung EVO 980 Pro 500 GB, Samsung EVO 850 500 GB

HDD: WD Red 3 TB

Sursă: Seasonic PRIME, 80+ Gold, 1300 W

Așa cum poate ați dedus din rândurile de mai sus, Fractal Design Meshify 2 este o carcasă solidă, versatilă și optimizată pentru airflow și cable management facil. Deși adoptă formatul mid-tower, nu extinsă constrângeri legate de spațiu, întregul proces de instalare fiind extrem de comod și ușor de înțeles. Meshify 2 asigură acces facil la bay-uri, la sloturile pentru ventilatoare și la sursă și oferă foarte multe puncte de ancorare pentru aranjarea cablurilor. O contribuție importantă la cable management o au și velcro strap-urile din spate, dar și fan hub-ul, care permite reducerea numărului de cabluri ce trebuie conectate la placa de bază. Deși design-ul interior pare optimizat pentru watercooling, oferind numeroase opțiuni de montare pentru radiatoare, pompe și rezervoare, nu veți întâmpina probleme la utilizarea unor coolere tower voluminoase, înălțimea maximă admisă pentru acestea fiind de 185 mm. Totodată, carcasă poate acomoda chiar și cele mai voluminoase plăci video de pe piață, mai toate modelele, chiar și cele din seria MSI Gaming X Trio și GALAX HoF, încadrânduse în limita de lungime de 467 mm pentru formatul deschis. Principala limitare de care m-am lovit pe Meshify 2 (și pe toate celelalte carcase mid-tower de la Fractal) este legată de incompatibilitatea cu radiatoarele de 280/420 mm montate în plafon. În teorie, acestea sunt suportate, însă în practică, în combinație cu memorii cu profil înalt nu se potrivesc. Sigur, puteți decupa din ramele ventilatoarelor, însă parcă ar fi fost mai bine dacă producătorul ar fi crescut înălțimea carcasei cu câțiva milimetri. Meshify 2 compensează însă acest inconvenient printr-o calitate extrem de bună a construcției, prin airflow-ul excelent, prin sistemul de prindere al panourilor laterale și mai ales prin versatilitate. La fel ca pe ultimele iterații ale seriei Define, Meshify 2 permite migrarea foarte simplă de la un build casual, răcit pe aer, la unul cu custom loop cu pompă, rezervor și multe radiatoare fără a fi necesară achiziția de accesorii separate. De asemenea, dacă este vorba de un workstation puteți suplimenta foarte simplu unitățile HDD prin trecerea rapidă la layout-ul de stocare.

Cât despre airflow și temperaturi, Meshify 2 a obținut rezultate mult mai bune decât mă așteptam. Panoul perforat din față și cele două ventilatoare de 140 mm preinstalate își fac simțită prezența, Meshify 2 ocupând fruntea clasamentului. Cu toate acestea, nu aș recomanda instalarea unui radiator de cooler all-in-one în partea frontală a carcasei din simplul fapt că ar restricționa destul de mult ventilația la nivelul plăcii video. În configurația implicită, cu două ventilatoare Dynamic X2 GP-14 de 140 mm în față și unul în spate, la care am adăugat un cooler all-in-one Deepcool Gamerstorm Castle 240EX, temperaturile obținute au fost excelente, airflow-ul asigurat fiind potrivit chiar și pentru configurații HEDT. Carcasele au fost testate în configurație stock, fără alte ventilatoare adăugate, excepție făcând cele ale cooler-ului all-in-one. Testele în full load pentru procesor și placă video au fost rulate timp de o oră la o temperatură ambientală de 20 °C utilizând Prime95 26.6 și Unigine Valley, iar rezultatele mai mici sunt mai bune. Meshify 2 și Define 7 au fost testate atât în configurația deschisă, cât și în cea de stocare, însă nu am observat diferențe la nivel de temperaturi. Așa cum era de așteptat, Meshify 2 este puțin mai gălăgioasă decât Define 7, neavând atât de multe elemente de antifonare, însă compensează prin airflow-ul considerabil mai bun.

Riser GPU Flex B-20

Alături de carcasă, producătorul mi-a pus la dispoziție pentru review și un riser Flex B-20 pentru montarea plăcii video pe verticală. Acesta aduce de sistem de prindere proprietar, compatibil doar cu carcasele Define 7, Define 7 Compact, Define 7 XL, Meshify 2, Meshify 2 Compact și Meshify 2 XL, însă este foarte solid și ușor de instalat. Nu impune restricții de dimensiuni pentru placa video, dar este compatibil doar cu plăcile cu panou I/O dual slot. De menționat ar mai fi că funcționează doar până la PCIe 3.0 x16, așa că pe viitor o să fie nevoie de upgrade pentru PCIe 4.0.

Un alt dezavantaj este că impune renunțarea la sloturile de expansiune, prin urmare nu veți mai putea utiliza plăci audio sau de rețea dedicate. Are însă avantajul distanței mult mai mari față de panoul lateral comparativ cu riserele obișnuite.

Nu știu dacă ați utilizat vreodată un GPU riser, însă pe cele vechi, din cauza distanței foarte mici dintre panoul lateral și ventilatoarele plăcii video, ventilația lăsa de dorit, iar temperaturile urcau foarte sus, de multe ori ducând la thermal throttling.

Cu Flex B-20 diferențele sunt insesizabile. Am testat cu RTX 2080 pe orizontală și verticală, iar temperatura a fost doar cu 1-2 °C mai mare în full load.

Concluzie

Fractal Design Meshify 2 este o carcasă mid-tower excelentă, cu mare accent pe airflow, versatilitate și calitatea construcției. Oferă mare parte din funcționalitățile prezente Define 7, plus airflow îmbunătățit și preț de achiziție mai accesibil. Grație design-ului dual layout, carcasă poate fi adaptată cu ușurință pentru o largă varietate de configurații, de la workstation-uri cu multe unități de stocare la sisteme de gaming cu răcire custom loop cu mai multe radiatoare. În plus, faptul că oferă un airflow superior este un real avantaj pentru configurațiile HEDT sau pentru cele cu overclock-uri agresive. E adevărat că nu e la fel de silențioasă ca Define 7 și că mai vine și cu alte mici concesii, însă e o alternativă demnă de luat în calcul pentru un sistem de ultimă generație. Ca principale lipsuri aș menționa problemele de compatibilitate între radiatoarele mari (280/420 mm) montate în plafon și memoriile cu profil înalt și accesoriile scumpe, care încă sunt greu de găsit.

Versiunile de Meshify 2 cu panou lateral din sticlă pot fi achiziționate de la PCGarage la prețul de 907 Lei, iar cea cu panou lateral metalic la prețul de 836 Lei. De asemenea, carcasa este disponibilă și în variante Compact și XL (full tower). Cea Compact pornește de la 673 Lei , iar cea XL de la 1152 Lei. Riser-ul Flex B-20 costă 305 Lei.

Pro:

Construcție și design

Airflow foarte bun

Modularitate

Wire management

Suport extins pentru watercooling

Fan hub inclus

Mentenanță facilă

Contra: