Prețurile memoriilor RAM DDR5 au crescut de 4.4 ori din iulie 2025

Memoriile RAM au continuat să se scumpească și în această lună, iar comparativ cu luna iulie a anului trecut, prețurile în Europa sunt de până la 4.4 ori mai mari, arată datele din memory price index al 3DCenter. Acest indice urmărește evoluția prețurilor practicate de către retailerii mari din Germania și exclude listările de pe eBay și Amazon Marketplace, care, în astfel de perioade, tind să fie speculative și nereprezentative pentru situația pieței.

Cele mai afectate sunt kit-urile dual channel DDR5 consumer care s-au scumpit constant pe parcursul ultimelor câteva luni. Cu toate că ritmul scumpirilor pare că a încetinit în ultimele săptămâni, prețurile rămân considerabil mai mari chiar și față de acum o lună. De exemplu, un kit dual channel 2 x 32 GB modest de 5600 MT/s costa 530 euro în luna decembrie, însă în ultimele săptămâni a înregistrat noi maxime, iar acum a ajuns să fie vândut la 677 euro. Ce e și mai neplăcut e că inclusiv memoriile DDR4 și DDR3 încep să fie afectate de scumpiri. E drept, nu la fel de mult precum cele DDR5, însă prețurile tot s-au dublat sau chiar triplat într-un interval de mai puțin de un an. De asemenea, acest val de scumpiri extreme începe să afecteze tot mai mult și alte componente hardware, cum ar fi plăcile video, dar și PC-urile preasamblate, care vor fi disponibile în cantități mai mici și la prețuri din ce în ce mai mari în perioada următoare.

Via Neowin