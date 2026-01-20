Mercedes GLB electric, produs la doi pași de noi

Mercedes‑Benz a început producția de serie a noului GLB complet electric la uzina din Kecskemét, Ungaria, într-un eveniment anunțat la fața locului de ministrul ungar al Afacerilor Externe, Péter Szijjártó.

Fabrica va putea urca progresiv la o capacitate de până la 350.000 de mașini pe an, ceea ce susține ambiția Ungariei de a atinge 1 milion de autoturisme produse anual. Unitatea are aproximativ 4.500 de angajați și este cel mai mare centru auto din țară.

GLB electric este al doilea model 100% electric asamblat la Kecskemét, după EQB, iar versiunea hibridă GLB (48V) este programată să intre în fabricație locală în martie. Mercedes a investit circa 1 miliard € în modernizări din 2022, pentru linii flexibile și mai multă automatizare.

Modelul folosește noua platformă MMA și vine cu arhitectură de 800V. La lansare, sunt anunțate două variante: GLB 250+ cu tracțiune spate (200 kW) și GLB 350 4MATIC (260 kW). Bateria NMC de 85 kWh promite până la 631 km WLTP, iar încărcarea rapidă ajunge la un vârf de 320 kW – 10‑80% în aproximativ 22 de minute. O versiune de bază cu 58 kWh LFP ar putea urma ulterior.

Uzina din Kecskemét funcționează într-o rețea europeană MMA împreună cu fabrica din Rastatt și produce pe aceeași linie atât versiuni full‑electric, cât și hibride – cu suport digital prin MO360 și MB.OS pentru actualizări software și eficiență operațională.

Știți că fabrica locată în Kecskemét era plănuită pentru România, dar legenda urbană spune că autoritățile de la noi s-au lăcomit la șpagă și nemții au ales Ungaria. Anul trecut vorbeam cu cineva chiar din acel oraș care mi-a spus ceva ce se prea poate să fie foarte adevărat: ”Stai liniștit, Cristi, șpagă au luat și ungurii noștri, doar că sigur au cerut mai puțin!” 🙂

Sursa