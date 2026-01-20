Microsoft lansează o serie de hotfix-uri pentru a rezolva problemele cauzate de ultimele actualizări

După ultimul update de securitate pentru Windows 11, mulți utilizatori au raportat probleme serioase, cum ar fi erori la shutdown sau hibernare, blocaje pe ecran negru și probleme la boot, însă, de această dată, Microsoft a investigat și a venit foarte rapid cu rezolvări. Problemele par să fie atât de grave încât Microsoft a decis să nu mai aștepte lansarea patch-urilor în ziua de marți, așa cum procedează de obicei, ci să le pună la dispoziție de îndată în portalul Windows Update Catalog. Hotfix-urile, care sunt șase la număr, vor fi disponibile în scurt timp și prin Windows Update pentru Windows 11 (de la 23H2 la 25H2), Windows 10 (22H2), respectiv Windows Server (2019 – 2025), însă pentru cei care întâmpină dificultăți majore se recomandă descărcarea și instalarea manuală a patch-urilor din Windows Update Catalog.

În ciuda sutelor de mii de beta testeri înrolați în programul Windows Insider, problemele cauzate de actualizări au devenit tot mai frecvente în ultimii ani și sunt foarte supărătoare pentru utilizatori. În loc să îmbunătățească stabilitatea sistemului de operare, Microsoft alocă mare parte din resurse în integrări AI și servicii conexe pentru Windows 11, iar din aceste motive foarte mulți utilizatori de PC-uri iau în calcul migrarea la un alt sistem de operare.

Via Techspot