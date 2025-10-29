Prezentare NAS QNAP TBS-H574TX – model care folosește exclusiv SSD-uri

QNAP TBS-H574TX este un NAS atipic, construit pentru cei care vor performanță reală, dar nu au loc de un monstru cu 8 HDD-uri. Este un model all-flash, extrem de compact, gândit special pentru mediul profesional, unde viteza de transfer și conectivitatea contează mai mult decât capacitatea brută. QNAP îl numește „NASbook”, o denumire inspirată, pentru că seamănă mai degrabă cu un mini-laptop decât cu un server de birou.

Carcasa metalică are dimensiuni reduse (215 × 196 × 60 mm) și cântărește doar puțin peste două kilograme fără SSD-uri. Totuși, în interior găsim un hardware modern, bazat pe procesoare Intel de generația a 13-a, i3-1320PE sau i5-1340PE, cu nucleele hibride P+E, exact ca în laptopurile business recente. Memoria RAM este lipită pe placă: 12 GB pe varianta cu i3 și 16 GB pe cea cu i5, fără posibilitatea de upgrade. Este un compromis evident, dar justificat de formatul subțire și de orientarea acestui model spre portabilitate.

TBS-H574TX folosește exclusiv SSD-uri, nu are deloc sloturi pentru HDD-uri. În total, sunt cinci bay-uri interne, compatibile cu formatele E1.S (EDSFF) sau M.2 NVMe 2280, prin adaptoare incluse. E1.S este un format mai nou, derivat din zona enterprise, care permite densitate mare și disipare termică mai bună. Dacă preferi SSD-uri obișnuite M.2, le poți monta fără probleme, însă fiecare slot funcționează la PCIe Gen3 x2, deci nu te aștepta la vitezele maxime de pe SSD-urile PCIe 4.0 sau 5.0. Totuși, pentru un NAS de acest tip, lățimea de bandă este mai mult decât suficientă, iar în RAID 5 sau 6 se pot atinge ușor viteze foarte mari în transferuri reale.

Conectivitatea este punctul forte al acestui model. Pe spate găsim o combinație rară: o mufă 10GbE (10GBASE-T), o rețea suplimentară de 2.5GbE și două porturi Thunderbolt 4, capabile de legătură directă cu un PC sau Mac. Practic, poți conecta două stații de lucru și un switch 10GbE în același timp, fără adaptoare externe. Mai există și două porturi USB 3.2 Gen2, un HDMI 1.4b și un USB 2.0 pentru periferice simple. Alimentarea se face printr-un adaptor extern compact, iar răcirea este asigurată de două ventilatoare mici, controlate automat. În sarcini intense, acestea se pot face auzite, dar mențin temperaturile sub control, un aspect important când folosești cinci SSD-uri rapide într-o carcasă atât de mică.

QNAP oferă pentru acest model suport pentru două sisteme de operare: QTS (clasicul sistem NAS QNAP, bazat pe EXT4) sau QuTS Hero, bazat pe ZFS. Pentru un NAS all-flash, QuTS Hero e o alegere excelentă deaorece oferă deduplicare, compresie, snapshot-uri și verificare a integrității datelor. Totul rulează pe un hardware suficient de puternic pentru a susține funcții enterprise, fără să fie nevoie de un rack sau de o sursă de 400 W.

TBS-H574TX este clar gândit pentru zona de producție video, grafică și post-procesare. Conectat prin Thunderbolt, se comportă aproape ca un DAS (direct-attached storage), cu viteze reale de 1,5–3 GB/s în funcție de configurație. Editorii pot lucra direct din fișierele aflate pe NAS, fără să copieze proiectele local. În același timp, poate funcționa ca server de fișiere pentru echipă, cu acces simultan prin rețea 10GbE sau SMB/NFS.

Nu este un NAS pentru toată lumea. Lipsa posibilității de upgrade la RAM și prețul ridicat îl plasează într-o categorie de nișă. Dar pentru studiouri mici, freelanceri sau echipe mobile care au nevoie de performanță și portabilitate, QNAP TBS-H574TX e o soluție aproape perfectă. Poți să-l bagi într-un rucsac, să-l conectezi la laptop prin Thunderbolt și să ai un server complet funcțional, cu RAID, snapshot-uri și viteză de SSD.

QNAP a reușit să împacheteze toată puterea unui server modern într-un dispozitiv care încape pe birou, lângă monitor, și poate fi mutat oricând într-un alt studio. Este un NAS atipic, dar genial construit pentru o categorie foarte clară de utilizatori.

Nu l-am găsit momentan pe stock în România, dar prețul ar fi în jurul a 6000 lei varianta cu procesor Intel Core i3 și 8000 lei varianta cu i5.