SAMEDAY investește masiv și se pregătește pentru un Black Friday record

Cu peste 80 de milioane de euro investiți în 2025, SAMEDAY anunță că este pregătită să proceseze până la un milion de colete pe zi în perioada Black Friday.

Compania a extins rețeaua easybox cu peste 20%, ajungând la peste 7.700 de puncte active în regiune, iar în România există acum un locker la fiecare 3.500 de locuitori, cu o distanță medie de doar 6 minute de mers pe jos.

Aplicația SAMEDAY a depășit 4 milioane de descărcări și se află în topul celor mai populare aplicații din România, alături de WhatsApp, TikTok și ChatGPT. Utilizatorii o folosesc pentru gestionarea livrărilor, prelungirea termenului de păstrare în easybox, redirecționarea coletelor și plata rambursului prin Apple Pay, Google Pay sau eMAG Pay.

Pentru a face față volumului uriaș de comenzi, SAMEDAY a extins echipa de curieri cu 60% și a suplimentat flota de transport la peste 500 de vehicule. În plus, programul depozitelor a fost prelungit, iar hub-urile din București, Sibiu și Brașov sunt complet automatizate. Compania a inaugurat cinci noi centre logistice și un centru dedicat coletelor agabaritice lângă Rudeni.

În 2025, SAMEDAY a investit 30% din bugetul total al ultimilor cinci ani, consolidându-și poziția ca lider regional în livrări out-of-home. Rețeaua SAMEDAY Point a ajuns la 1.600 de locații, oferind capacitate suplimentară în zonele aglomerate.

Pentru utilizatorii din e-commerce, SAMEDAY oferă acum livrări internaționale în toate țările UE, direct din aplicație sau platforma web. În România, ziua de 10 noiembrie este estimată ca fiind cea mai aglomerată din an, cu peste 4 milioane de colete livrate doar la easybox.