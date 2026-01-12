Tot ce a prezentat Acer la CES 2026

Acer a profitat de CES 2026 ca să își actualizeze serios portofoliul, cu trei direcții clare: laptopuri de gaming Predator și Nitro pe Intel Core Ultra Seria 3 și RTX 50, o generație nouă de laptopuri premium Swift AI (Copilot+), plus o serie de monitoare și un proiector laser orientate atât spre esports, cât și spre creație.

Pe zona de gaming, vârful este Predator Helios Neo 16S AI, un model de 16 inch cu panou OLED WQXGA, procesor până la Intel Core Ultra 9 386H și GPU până la GeForce RTX 5070 Laptop. Acer pune accent pe un șasiu metalic subțire (18,9 mm) și pe răcire cu AeroBlade 3D (generația a 5-a) și metal lichid, alături de configurații care pot urca la 64GB DDR5 și 2LTB stocare PCIe, cu conectivitate precum Thunderbolt 4 și Wi-Fi 6E.

Seria Nitro primește două modele noi, Nitro V 16 AI și Nitro V 16S AI, ambele cu procesoare până la Intel Core Ultra 7 355 și până la RTX 5070 Laptop. Varianta 16S mizează pe portabilitate, cu grosime sub 17,9 mm, ecran de 16 inch WUXGA și tastatură RGB pe 4 zone, iar pe lângă laptopuri apar și periferice noi: căștile Predator Galea 570 și mouse-ul Predator Cestus 530.

Pentru zona premium subțire și ușoară, Acer introduce linia Swift AI, toate încadrate ca PC-uri Copilot+ pe Windows 11. Swift 16 AI este modelul care iese în evidență prin ecran tactil OLED 3K de 16 inch la 120 Hz și prin touchpad-ul haptic supradimensionat (format 16:10), gândit inclusiv pentru utilizare cu stylus. La interior, configurațiile pot urca până la Intel Core Ultra X9 388H cu grafică Intel Arc (B390), iar pe partea de conectivitate apar opțiuni moderne precum Wi-Fi 7 și Thunderbolt 4.

Swift Edge 14 AI și Swift Edge 16 AI sunt variantele ultra-portabile, cu accent pe greutate mică (modelul de 14 inch coboară sub 1 kg) și construcție certificată MIL-STD 810H, în timp ce Swift Go 14 AI și Swift Go 16 AI rămân opțiunile mai echilibrate ca preț și dotări, dar păstrează ecrane OLED, balama la 180 de grade și camere IR de rezoluție mai mare pentru conferințe.

La capitolul display-uri, Acer a anunțat Predator XB273U F6, un monitor de 27 inch cu panou IPS QHD care urcă la 500 Hz, iar printr-un mod de frecvență și rezoluție dinamică poate ajunge la 1000 Hz la 1280 x 720, țintind direct zona de esports. Tot pentru gaming apare Predator X34 F3, un model curbat de 34 inch cu panou QD-OLED, rezoluție 3440 x 1440 și 360 Hz, plus Nitro XV270X P, un 27 inch care combină rezoluția 5K la 165 Hz cu un mod ce ajunge la 330 Hz în 2560 x 1440.

Pentru creatori, Acer ProDesigner PE320QX aduce rezoluție 6K la 60 Hz pe HDMI, DisplayPort și USB-C, inclusiv alimentare de 100 W prin USB-C. Iar pentru home cinema și gaming, Acer Vero HL1820 este un proiector laser RGB 4K, cu suport pentru 1080p la 240 Hz și latență declarată de 4,2 ms.

Disponibilitatea în EMEA pentru monitoarele Predator și Nitro este anunțată pentru Q3 2026, cu prețuri de pornire de la 899 EUR (XB273U F6 și Nitro XV270X P) și 1.199 EUR (Predator X34 F3), în timp ce ProDesigner PE320QX pornește de la 1.499 EUR. Proiectorul Vero HL1820 este așteptat în EMEA în martie 2026, tot de la 1.499 EUR.