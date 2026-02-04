HP prezintă soluții noi pentru munca hibridă

HP a anunțat la ISE 2026 o serie de actualizări și produse orientate către utilizatorii care lucrează în regim hibrid, cu accent pe îmbunătățirea calității audio-video și pe simplificarea utilizării echipamentelor în sălile de ședință.

Portofoliul include atât dispozitive noi, cât și actualizări software destinate extinderii suportului pe termen lung.

Compania a prezentat gama HP Poly Mission Series, o linie de căști cu fir concepute pentru medii profesionale, disponibile în versiunile 400, 600 și 800. Acestea integrează tehnologii de anulare a zgomotului bazate pe AI, microfoane multiple și compatibilitate cu platforme de colaborare precum Microsoft Teams, Zoom și Google Meet. Materialele utilizate sunt concepute pentru durabilitate și posibilitatea de înlocuire a componentelor.

Pe partea de video, HP a lansat HP Poly VideoOS 5.0, o actualizare majoră a platformei pentru dispozitivele Poly Studio, trecând la Android 13 și introducând optimizări de performanță, funcții AI pentru încadrare și filtrare a zgomotului, precum și suport extins până în 2032. Versiunea pregătește tranziția către VideoOS 5.1, care va include comutare automată între camere multiple.

În zona BYOD (Bring Your Own Device), HP a introdus soluția formată din Poly Studio V12 și HP Thunderbolt 4 180W G6 Dock, care permite conectarea laptopului la întregul sistem AV al sălii printr-un singur cablu. Aceasta este compatibilă cu Windows, macOS și Chromebook și poate fi administrată centralizat prin platforma HP Poly Lens, oferind vizibilitate asupra stării echipamentelor și actualizărilor.

Un alt element prezentat este HP Dimension cu Google Beam, o soluție de comunicare video 3D derivată din fostul Project Starline. Aceasta utilizează AI pentru a reda o imagine realistă a interlocutorului, orientată către întâlniri virtuale mai naturale.

Lansările HP se înscriu în direcția generală a industriei, în care munca hibridă rămâne un scenariu dominant, iar nevoia de echipamente stabile și ușor de folosit continuă să crească. Compania abordează atât partea hardware, cât și partea software, încercând să creeze o platformă coerentă pentru colaborare. În același timp, multe dintre soluții se adresează mediilor corporate, ceea ce înseamnă că adoptarea la scară largă depinde de investițiile organizațiilor, nu de utilizatorii individuali.