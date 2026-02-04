„Prăbușirea” traficului aerian comercial spre România, o falsă alarmă

În ultimele zile au circulat în presă articole alarmiste despre o așa‑zisă cădere dramatică a traficului comercial spre România, pusă pe seama taxei logistice aplicate coletelor non‑UE.

Dar dacă privești datele reale și explicațiile oficiale, povestea nu se confirmă deloc. Dimpotrivă – pare mai degrabă o narațiune folosită pentru a crea panică și pentru a critica o măsură care, de fapt, nici măcar nu este implementată complet.

Am scris și noi despre subiect aici, nu reiau întreaga poveste, dar vă spun părerea mea, confirmată de un comunicat primit ieri la redactie. Acesta arată foarte clar că nu există dovezi ale unei prăbușiri a traficului cargo. Problema apare din modul în care unele publicații prezintă datele: ele iau în calcul doar coletele care aterizează direct în România, ignorându‑le complet pe cele care intră în UE prin hub-uri din alte țări – ceea ce reprezintă, de fapt, peste 90% din totalul coletelor destinate României. Numai în 2025, țara noastră a primit aproximativ 80 de milioane de colete non‑UE, dintre care sub 10% au ajuns fizic în țară prin curse directe. Deci, și anul trecut aveam aceleași probleme. 🙂

Acest lucru face ca orice concluzie despre scăderea traficului să fie complet distorsionată. Fluxul logistic funcționează în continuare, doar că nu se vede din avioanele care, chipurile, nu mai aterizează la Otopeni – ci din volumele procesate în huburile europene. Iar când jurnaliștii ignoră asta, imaginea devine una falsă.

La fel se întâmplă și cu estimările de pierderi bugetare vehiculate în spațiul public. Ele pleacă de la ipoteza că România ar pierde taxe vamale pentru colete sub 150 de euro. Dar această taxă nici nu există încă, iar pentru moment aceste colete sunt oricum scutite la nivel european. Mai mult, chiar și după ce taxa de 3 euro/ produs va intra în vigoare (începând cu 1 iulie 2026), ea este venit al UE, nu al României. Deci România nu poate pierde ceva ce nu ar fi încasat niciodată. E ca și cum ai declara că un anume candidat ar fi pierdut alegerile prezidențiale, deși acestea nu s-au mai ținut.

Cred că toată discuția despre „dezastrul economic” provocat de taxare este, în acest moment, o formă de dezinformare. Nu doar că măsura nu este încă activă pe deplin, dar nici presupusele efecte negative nu se regăsesc în datele reale. E posibil ca această narațiune să fie folosită pentru a pune presiune pe un Guvern nepopular unor părți din societate și din viața politică sau pentru a proteja anumite interese comerciale, mai ales în contextul în care noua taxă europeană va limita avantajele uriașe pe care jucătorii extracomunitari le au în prezent față de retailerii locali.

În concluzie, nu asistăm la vreo prăbușire, ci la aceeași poveste veche: când se schimbă regulile, apar și campaniile alarmiste. Iar în cazul de față, analiza lucidă arată că traficul comercial nu s-a evaporat, ci doar a fost prezentat selectiv pentru a crea panică.