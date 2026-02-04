„Prăbușirea” traficului aerian comercial spre România, o falsă alarmă

În ultimele zile au circulat în presă articole alarmiste despre o așa‑zisă cădere dramatică a traficului comercial spre România, pusă pe seama taxei logistice aplicate coletelor non‑UE.
Dar dacă privești datele reale și explicațiile oficiale, povestea nu se confirmă deloc. Dimpotrivă – pare mai degrabă o narațiune folosită pentru a crea panică și pentru a critica o măsură care, de fapt, nici măcar nu este implementată complet.
Am scris și noi despre subiect aici, nu reiau întreaga poveste, dar vă spun părerea mea, confirmată de un comunicat primit ieri la redactie. Acesta arată foarte clar că nu există dovezi ale unei prăbușiri a traficului cargo. Problema apare din modul în care unele publicații prezintă datele: ele iau în calcul doar coletele care aterizează direct în România, ignorându‑le complet pe cele care intră în UE prin hub-uri din alte țări – ceea ce reprezintă, de fapt, peste 90% din totalul coletelor destinate României. Numai în 2025, țara noastră a primit aproximativ 80 de milioane de colete non‑UE, dintre care sub 10% au ajuns fizic în țară prin curse directe. Deci, și anul trecut aveam aceleași probleme. 🙂
Acest lucru face ca orice concluzie despre scăderea traficului să fie complet distorsionată. Fluxul logistic funcționează în continuare, doar că nu se vede din avioanele care, chipurile, nu mai aterizează la Otopeni – ci din volumele procesate în huburile europene. Iar când jurnaliștii ignoră asta, imaginea devine una falsă.
La fel se întâmplă și cu estimările de pierderi bugetare vehiculate în spațiul public. Ele pleacă de la ipoteza că România ar pierde taxe vamale pentru colete sub 150 de euro. Dar această taxă nici nu există încă, iar pentru moment aceste colete sunt oricum scutite la nivel european. Mai mult, chiar și după ce taxa de 3 euro/ produs va intra în vigoare (începând cu 1 iulie 2026), ea este venit al UE, nu al României. Deci România nu poate pierde ceva ce nu ar fi încasat niciodată. E ca și cum ai declara că un anume candidat ar fi pierdut alegerile prezidențiale, deși acestea nu s-au mai ținut.
Cred că toată discuția despre „dezastrul economic” provocat de taxare este, în acest moment, o formă de dezinformare. Nu doar că măsura nu este încă activă pe deplin, dar nici presupusele efecte negative nu se regăsesc în datele reale. E posibil ca această narațiune să fie folosită pentru a pune presiune pe un Guvern nepopular unor părți din societate și din viața politică sau pentru a proteja anumite interese comerciale, mai ales în contextul în care noua taxă europeană va limita avantajele uriașe pe care jucătorii extracomunitari le au în prezent față de retailerii locali.
În concluzie, nu asistăm la vreo prăbușire, ci la aceeași poveste veche: când se schimbă regulile, apar și campaniile alarmiste. Iar în cazul de față, analiza lucidă arată că traficul comercial nu s-a evaporat, ci doar a fost prezentat selectiv pentru a crea panică.
Participa la discutie!
Răzvan Balica a zis
Păi n-ar avea de ce să scadă traficul aerian de mărfuri în cazul ăsta pentru că produsele ieftine nu sunt expediate pe avion. Nu plătește nimeni zeci sau sute de dolari pe transport aerian ca să expedieze comenzi de 10 dolari.
Comenzile de pe platforme ca Temu sunt expediate în containere, cu vaporul sau cu trenul, după care sunt intermediate în țări din UE cu regim fiscal favorabil sau superficiale în controlul vamal. După ce trec de vămi și ajung în UE, mărfurile circulă liber, exact ca cele produse aici – nu mai contează țara de origine.
Plus că o taxă ca cea introdusă la noi în țară n-are cum să funcționeze. Chinezii sunt specialiști la fentat vameși și rareori sunt prinși. Când ai mii de containere pe lună e greu de ținut evidența la ce a comandat fiecare și care e valoarea reală.
Marius a zis
Chinezii oricum fenteaza orice fel de taxa, iar guvernul si analistii financiari obedienti sistemului coafeaza datele la greu numai sa iasa bine. Per total, cred ca Romania pierde totusi, daca mai putine avioane cargo aterizeaza la Otopeni sau daca vapoarele merg la Rotterdam in loc de Constanta. Aici nu ma refer doar la taxele impuse de Bolo-mania, ci la toti cei care incaseaza bani sau isi desfasoara activitatea in lantul de transport al marfurilor. O lege ambigua (am citit-o) care impune niste obligatii absurde firmelor romanesti de curierat implicate si care nu are inca norme de aplicare. Firmele de curierat inca se mai intrebau la jumatatea lui ianuarie cine trebuie sa plateasca, cum se va incasa etc. Ca fapt divers, am primit colete din China prin Olanda sau Ungaria, unde nu mai e nimic indentificabil legat de China, deci mi-e greu sa cred ca nu s-ar fofila chinezii de la plata taxei, daca ar vrea. Ideea din spatele adoptarii taxei, cum ca ar proteja producatorii si comerciantii romani si nu s-ar mai importa produse neconforme, a fost si ramane una falsa. Nu produce nimeni in Romania „nimicurile” pe care le cumparam din China, iar comerciantii romani vand aceleasi produse neconforme importate din China pe platformele lor.