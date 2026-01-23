Samsung va furniza cele mai bune display-uri OLED ale sale mai întâi pentru iPhone, în timp ce propriile modele vor rămâne la vechea tehnologie

Apple are poate cele mai exigente standarde de calitate din industrie și presează constant furnizorii pentru a obține cele mai moderne tehnologii. Așa se întâmplă și în cazul display-uri, achiziționate în mare parte de la rivalul Samsung. Divizia de ecrane a producătorului sud-coreean va avea disponibile curând panouri OLED cu noua tehnologie LTPO+, însă, contrar așteptărilor, acestea nu vor debuta pe viitoarele vârfuri de gamă Galaxy, ci vor ajunge mai întâi pe iPhone-urile din seria 18 Pro.

La prima vedere, decizia pare una ciudată, mai ales dacă ținem cont de rivalitatea dintre cele două companii, însă Samsung Display operează ca entitate separată și are ca scop maximizarea profitului, indiferent de interesele celorlalte divizii. iPhone-urile înregistrează un volum al vânzărilor extrem de mare, așadar decizia sud-coreenilor de a prioritiza comenzile Apple este perfect justificată.

Cât despre avantajele noii tehnologii LTPO+, aceasta aduce o creștere considerabilă a luminozității, oferind în același timp posibilitatea de a ascunde anumiți senzori, precum cei de autentificare pentru Face ID, sub ecran. Cu alte cuvinte, dacă zvonurile cu privire la reducerea dimensiunilor pentru dynamic island sunt adevărate, Apple are nevoie neapărat de OLED-uri LTPO+. În ceea ce privește vârfurile de gamă Galaxy S26, ce urmează să fie lansate la sfârșitul lunii viitoare, acestea vor utiliza aceeași tehnologie ca modelele de anul trecut, așadar nu sunt așteptate îmbunătățiri importante la nivelul ecranelor, luminozitatea și restul caracteristicilor urmând a fi similare.

Via GSMArena