Profit record pentru Samsung

Samsung a raportat cel mai mare profit trimestrial din istoria companiei, rezultatele pe final de 2025 fiind dominate de cererea masivă pentru cipuri de memorie folosite în inteligența artificială.

Profitul operațional a ajuns la aproximativ 15.3 miliarde euro, de peste trei ori mai mare decât în aceeași perioadă a anului anterior.

Veniturile totale au urcat la 71.5 – 72.1 miliarde euro, susținute în special de vânzările de cipuri HBM, componente esențiale pentru serverele care antrenează și rulează modele avansate de inteligență artificială. Prețurile acestor cipuri au crescut puternic, iar cererea a depășit capacitatea globală de producție, generând un deficit care pune presiune pe întreaga industrie tech.

Divizia de semiconductori a fost motorul principal al creșterii, contribuind cu peste 80% la profitul total și înregistrând o evoluție spectaculoasă față de anul precedent. Strategia Samsung de a se concentra pe cipuri premium s-a dovedit extrem de eficientă într-un moment în care companiile din întreaga lume investesc masiv în infrastructură pentru inteligență artificială.

Compania a anunțat că va continua investițiile în tehnologii avansate, inclusiv în generațiile următoare de HBM și în procese de fabricație de 2 nanometri, pentru a ține pasul cu cererea tot mai mare de putere de calcul.

Rezultatele Samsung arată cât de rapid se schimbă economia globală sub influența inteligenței artificiale. Cipurile de memorie au devenit noul „aur tehnologic”, iar companiile care pot produce volume mari și performanțe ridicate sunt cele care vor domina piața. Totuși, deficitul de cipuri ridică un semnal de alarmă: dacă cererea continuă să crească în acest ritm, prețurile dispozitivelor electronice ar putea urca semnificativ. Industria intră într-o etapă în care hardware-ul devine la fel de strategic ca energia sau materiile prime.

