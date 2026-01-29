SkyShowtime devine din nou mai scump

SkyShowtime a decis că începutul lui 2026 e momentul perfect să ne mai încerce o dată buzunarele. Posibil să nu fi auzit de creșterile locale de taxe, altfel nu-mi explic. 🙂
Din 24 februarie, toate abonamentele se scumpesc, indiferent dacă ai fost client loial, promoțional sau doar curios. Practic, pare că singurul lucru stabil la serviciile de streaming este… creșterea prețurilor.
Noile tarife anunțate sunt următoarele:
- Standard cu reclame crește de la 3,99 € la 4,99 € (adică +25%)
- Standard fără reclame urcă de la 5,99 € la 6,99 €
- Premium ajunge la 9,99 €, față de 8,99 € anterior
Inclusiv oferta „jumătate de preț pe viață” pe care o prinsesem și eu se majorează, pentru că reducerea se aplică acum la un preț de bază mai mare.
Între timp, abonații care au SkyShowtime prin DIGI scapă de scumpire, operatorul păstrând prețul actual și chiar oferind o promoție în primele trei luni.
Conform platformei, accesul la conținut și funcțiile rămân identice, doar prețul crește – ceea ce este o formulare elegantă pentru „plătești mai mult pentru exact același lucru”. Scumpirea vine la trei ani de la lansarea în România, perioadă în care SkyShowtime a atras utilizatori cu prețuri mici și o bibliotecă solidă de conținut Universal și Paramount. Acum intră oficial în clubul select al platformelor care au pornit ieftin și au ajuns… ca restul.
Într-o piață în care Netflix, Disney+ și restul au tras deja de preț ca elasticul, SkyShowtime doar se aliniază la „modă”. Nu e surprinzător, dar e totuși frustrant: în loc să vedem mai mult conținut nou sau funcții mai bune, singurul update constant rămâne nota de plată.
Dacă tendința continuă, vom avea abonați care vor plăti pentru 4-5 servicii de streaming câte plăteau acum câțiva ani pentru tv + internet + telefonie la pachet. Iar la cum evoluează lucrurile, următorul mare cross-over nu va fi între studiouri, ci între portofelele goale ale abonaților. Merg să văd dacă a apărut ceva nou pe SkyShowtime, până nu decid să renunț la abonament. 😛
Răzvan Balica a zis
Eu am văzut Landman și Yellowstone de la ei, dar nu cu abonament, ci din „alte surse”. Ultima dată când am încercat platforma lor mizeră nu aveau 4K HDR și nici Atmos. Să ai pretenția să-ți plătească cineva abonament pentru streaming la 1080p cu bitrate de 2-3 mbps mi se pare absurd.
vlad_dsc a zis
4K cred că au numai la abonamentul Premium.
vlad_dsc a zis
Noi avem Showtime prin Digi, cred că e versiunea standard cu reclame așa cum e și HBO Max prin operator, dar se văd ok și își fac treaba. La cât ne uităm noi, nu are sens să luăm versiunile 4K. Până și la Netflix am făcut downgrade de la premium la versiunea de bază 720P și se vede ok chiar și pe un TV 4K.
Răzvan Balica a zis
Arată rău tare 1080p cu bitrate mic pe un TV cu diagonală mare. Lipsa HDR-ului o mai trec cu vederea, dar când apar artefacte de compresie și macroblock-uri de la bitrate-ul mic nu pot să mă uit.
vlad_dsc a zis
Da, depinde mult de bitrate, dar mie mi se pare ok deși și eu pot fi pretențios la imagine și sunet, dar zău de nu mă concentrez pe acțiune. N-am chef să iau fiecare pixel individual să-l studiez.
MosOpinca a zis
Nu ti-e 4kau mare,
Nici biteraitu’ nu te doare.
Andrei a zis
treaba lor din cauza asta am renuntat si la hbo , renuntam si la asta daca il scumpesc …..oricum ne uitam foarte rar la tv ! cel mai des folosim youtube pe tv cu abonament ca fara e jale
BMan a zis
YouTube cu Sponsorblock e imbatabil pe orice device daca sapi puțin.
Sponsorblock e ultra necesar chiar si pe abonament plătit, pentru ca deși tu ai abonamentul plătit, creatorii de conținut tot fac plasare de produse si reclame in video, astfel cu sponsorblock le da auto skip si nu numai.
Si avem așa: YouTube-WebOS cu sponsorblock care rupe, dar trebuie sideload in tv daca nu ai root pe webos si un script care sa facă auto renew la sideload cât sa nu expire.
TizenTube pe samsung care la fel, cont de dev, sponsorblock si tot ce vrei.
Apple TV 4K, side load cu sideloadly si binar decriptat cu tizentube integrat si sponsorblock (ăstuia ii faci mort copt sideload la 7 zile folosind un Mac sau PC cu windows daca vrei gratis), daca nu îți iei certificat de dev anual.
SI uiți de porcaria generalizată numita subscripție si la hârtia igienică.
Inteleg sa plătești pentru servicii dar sa le tot scumpești fără a le îmbunătăți e o mare porcărie.
Evident, nu voi da cai de acces, pentru a nu favoriza știți voi ce, cu putina răbdare, reușește fiecare.