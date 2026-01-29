SkyShowtime devine din nou mai scump

SkyShowtime a decis că începutul lui 2026 e momentul perfect să ne mai încerce o dată buzunarele. Posibil să nu fi auzit de creșterile locale de taxe, altfel nu-mi explic. 🙂

Din 24 februarie, toate abonamentele se scumpesc, indiferent dacă ai fost client loial, promoțional sau doar curios. Practic, pare că singurul lucru stabil la serviciile de streaming este… creșterea prețurilor.

Noile tarife anunțate sunt următoarele:

Standard cu reclame crește de la 3,99 € la 4,99 € (adică +25%)

Standard fără reclame urcă de la 5,99 € la 6,99 €

Premium ajunge la 9,99 €, față de 8,99 € anterior

Inclusiv oferta „jumătate de preț pe viață” pe care o prinsesem și eu se majorează, pentru că reducerea se aplică acum la un preț de bază mai mare.

Între timp, abonații care au SkyShowtime prin DIGI scapă de scumpire, operatorul păstrând prețul actual și chiar oferind o promoție în primele trei luni.

Conform platformei, accesul la conținut și funcțiile rămân identice, doar prețul crește – ceea ce este o formulare elegantă pentru „plătești mai mult pentru exact același lucru”. Scumpirea vine la trei ani de la lansarea în România, perioadă în care SkyShowtime a atras utilizatori cu prețuri mici și o bibliotecă solidă de conținut Universal și Paramount. Acum intră oficial în clubul select al platformelor care au pornit ieftin și au ajuns… ca restul.

Într-o piață în care Netflix, Disney+ și restul au tras deja de preț ca elasticul, SkyShowtime doar se aliniază la „modă”. Nu e surprinzător, dar e totuși frustrant: în loc să vedem mai mult conținut nou sau funcții mai bune, singurul update constant rămâne nota de plată.

Dacă tendința continuă, vom avea abonați care vor plăti pentru 4-5 servicii de streaming câte plăteau acum câțiva ani pentru tv + internet + telefonie la pachet. Iar la cum evoluează lucrurile, următorul mare cross-over nu va fi între studiouri, ci între portofelele goale ale abonaților. Merg să văd dacă a apărut ceva nou pe SkyShowtime, până nu decid să renunț la abonament. 😛

Sursa