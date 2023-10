Programul Casa Verde 2023 este încă blocat

A trecut deja o lună de când programul Casa Verde Fotovoltaice 2023 a fost suspendat, iar veștile nu sunt deloc bune. Asta dacă considerăm ce aflăm ca fiind vești oficiale.

Procesul este pe rol la Curtea de Apel Oradea, unde se judecă dosarul firmei care a contestat decizia AFM de excludere a ei de pe lista oficială de instalatori.

90.000 de familii așteaptă astăzi să vadă ce se întâmplă cu programul acesta pentru că, după cum știți în urma unui proces, Curtea de Apel Oradea a dispus suspendarea programului. Bineînțeles că Ministerul Mediului, prin Administrația Fondului pentru Mediu, a atacat acea decizie. Am avut 5 zile la dispoziție să facem acest lucru, iar acum suntem în situația în care așteptăm ca instanța superioară, respectiv Înalta Curte de Casație și Justiție, să dispună în legătură cu acest fapt și nu sunt decât două posibilități: fie să mențină măsura suspendării programului și atunci va trebui să ne găsim la niște soluții alternative pentru a-l debloca, fie să dea dreptate Ministerului Mediului și să ne aflăm în situația în care lucrurile, cu o mică întârziere, vor avansa și oamenii își pot instala mai repede panouri fotovoltaice pe case, lucru pe care îl așteaptă și Ministerul Mediului, și Administrația Fondului pentru Mediu și cu siguranță și cetățenii beneficiari ai acestui program.

Eu nu comentez deciziile instanțelor de judecată. Bineînțeles că justiția, în speță, instanța de contencios administrativ, poate să atace orice act administrativ și îl poate anula sau îl poate suspenda, cum este în cazul de față. Noi încă n-am apucat să ne judecăm pe fond. Noi nu știm cine are dreptate acolo, dacă are dreptate firma respectivă sau dacă are dreptate AFM-ul, adică Administrația Fondului pentru Mediu. Problema este că până când o să aflăm cine e vinovat sau dacă e cineva vinovat, cei 90.000 de români stau și așteaptă. Asta e principala problemă. Instanța de contencios poate suspenda un act administrativ, cum ar fi cel de demarare a programului Casa Verde panouri fotovoltaice 2023, a declarat ministrul Mediului.