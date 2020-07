Qualcomm va oferi platforme pe 5nm anul viitor

Un roadmap interesant ne arata cum Qualcomm va livra anul viitor platforme pe 5nm si cum vor integra tehnologia 5G si pe telefoanele accesibile.

Viitoare platforma Snapdragon 875G va aparea in Q1 anul viitor si va fi realizata de Samsung pe 5nm. Tot anul viitor vom vedea si Snapdragon 735G dar si Snapdragon 435G, cea mai accesibila versiune cu 5G. Adica vom vedea telefoane de 1000 lei cu 5G.

In acelasi timp MediaTek va livra in acest trimestru platforma Dimensity 600 pe 7nm, putin mai tarziu anul acesta este asteptata platforma Dimenisity 400 cu elemente pe 7nm si 5nm combinate, iar in Q2 2021 este asteptata o platforma noua cu 5G pe 5nm.