Ar putea fi planete captive în Norul lui Oort

Norul lui Oort (uneori numit Norul Öpik–Oort), descris pentru prima dată în 1950 de către astronomul olandez Jan Oort, care a presupus existența unui nor de obiecte transneptuniene ce înconjoară Soarele la distanțe cuprinse între 2.000 și 200.000 au (0,03 până la 3,2 ani-lumină). Este împărțit în două regiuni: un nor intern sub formă de disc (sau norul Hills) și un nor sferic exterior Oort. Ambele regiuni se află dincolo de heliosferă și în spațiul interstelar. Centura Kuiper și discul împrăștiat, celelalte două rezervoare de obiecte transneptuniene, sunt situate la o distanță de aproximativ o sută de ori mai aproape de Soare decât se află norul Oort.

Astronomii presupun că materia care compune norul Oort s-a format mai aproape de Soare și a fost împrăștiată în spațiu de efectele gravitaționale ale planetelor uriașe la începutul evoluției Sistemului Solar. Deși nu au fost făcute observații directe confirmate ale norului Oort, acesta ar putea fi sursa tuturor cometelor de perioadă lungă și de tip Halley care intră în Sistemul Solar interior și a multor centauri și comete de familie Jupiter.

Iar dacă de acolo se originează cometele, o echipă de cercetători s-au gândit mai departe – cum ar fi dacă Norul lui Oort ar fi ”capturat” o… planetă. Echipa a efectuat o serie de simulări pe calculator, analizând modul în care sistemele planetare resping planetele mari și cum un sistem planetar ar putea prinde una. ”Dansul” gravitațional este un pic mai complicat, deoarece pentru a fi alungată, o planetă trebuie să obțină suficientă energie cinetică pentru a părăsi atracția stelei sale. Dar asta înseamnă, de asemenea, că are atât de multă energie cinetică încât este dificil pentru un alt sistem stelar să o păstreze.

Dar echipa a descoperit că atracția gravitațională a galaxiei poate amortiza mișcarea unei planete ”rătăcite” și, astfel, o mică parte din întâlnirile cerești vor vedea o stea prinzând planeta. Cea mai bună șansă pentru acest lucru nu este atunci când o planetă trece aproape de o stea, ci mai degrabă atunci când se deplasează în derivă chiar în interiorul norului Oort. Cele mai multe dintre planetele capturate de o stea se vor afla la marginea exterioară a sistemului.

Pe baza calculelor lor, până la 10% din planetele originale ale unei stele ar putea fi aruncate în derivă în spațiul cosmic. Având în vedere dinamica galaxiei și a sistemului solar timpuriu, există aproximativ 7% șanse ca sistemul nostru solar să aibă o planetă gigant de gheață capturată în norul Oort. Aceste șanse sunt mai mari decât șansa ca un gigant de gheață format în sistemul solar să fi fost împins în Norul Oort, care este de aproximativ 1 șansă din 200.

Așadar, dacă există o planetă la marginea sistemului solar, este mai probabil ca aceasta să fie un copil adoptat decât unul dintre urmașii Soarelui. Este încă cel mai probabil ca Norul lui Oort să nu aibă lumi mari, dar acest studiu arată că sistemele planetare nu se formează întotdeauna în mod izolat și că există o mulțime de sisteme stelare care sunt probabil familii mixte.

Așa că, poate că planeta X, despre care se tot discută, e posibil să fie taman acolo…

Sursa: universetoday.com