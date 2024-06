Mi-am ales noua masina si NU este un Duster

A venit momentul sa renunt la Megane, asa cum va spuneam in urma cu aproape un an. Inca din septembrie anul trecut cercetez piata si ieri am luat decizia. Desi eram 99% convins ca noul Duster 2024 este ce-mi doresc, se pare ca acesta a ajuns la coada clasamentului in lista mea de masini favorite.

Asa cum am spus si in articolul de anul trecut, cerintele mele nu sunt unele dure, dar restrang foarte mult cautarile. Mi-am dorit ca noua masina sa fie cel putin la fel de spatioasa ca actuala, sa aiba o motorizare la fel de eficienta si sa fie automata.

Am scos din context orice inseamna motorizare in trei cilindrii, nu am cautat masina considerata premium (BMW, Audi, Mercedes etc) desi am fost sa vad un A3 2024, iar carburantul sa fie benzina, neaparat. Gata cu dieselul…

Personal n-as renuntat la motorizarea diesel. Ofera cuplu, o senzatie misto la condus si consumuri foarte bune. Din pacate (sau din fericire) locuiesc mai aproape de job si masina nici nu apuca sa ajunga la temperatura optima de functionare, in special iarna. Asadar, o motorizare hibrida sau benzina este ce-mi trebuie pentru deplasarile prin oras (90% din timp).

Duster-ul pe care tocmai l-am testat mi-a placut. Este o masina EXCELENTA din toate punctele de vedere. Este spatioasa, confortabila, sta bine pe viraje, are consumuri mici, este si SUV (deci un plus) si arata foarte bine. Nota 10 pentru design. A fost prima mea optiune.

In plus, Duster se incadra si in bugetul meu (in jur de 30.000 euro). Totusi, dupa cateva cercetari am descoperit alternative mai bune tot de la Renault. Arkana este la un pret similar, iar SH de 2 ani vechime este 20.000 euro, tot full hybrid. Arkana a ajuns favorita in topul meu si este o masina mai calitativa decat Duster.

Chiar si asa, Arkana a iesit din peisaj. La fel cum a iesit din peisaj si Mazda CX-30, Subaru Levorg, Alfa Romeo Giulia si alte 2-3 modele care chiar nu mai conteaza acum.

De ce? Pentru ca exista Toyota si pentru ca am citit ca motoarele hybrid de la Renault au multe probleme. Mi-au confirmat posesori de Arkana Hybrid, dar am cautat si eu pe net pe grupurile de Renault si asa este. Nu sunt cele mai fiabile sisteme hybrid, motiv pentru care m-am indreptat fara discutii catre Toyota, care cocheteaza cu tehnologia hybrid de 30 de ani.

Initial m-am dus sa vad Suzuki Swace, care e fix o Toyota Corolla cu sigla de Suzuki, asa cum si Acros este un Rav4 deghizat. S-a luat aceasta decizie pentru ca media de CO2 pe gama Suzuki era prea mare si riscau niste amenzi, iar Toyota le-a dat doua modele ca sa le scada media de emisii.

Mi-a placut Swace. O masina misto, motor de 1.8, full hybrid. Totusi….cam anosta. Echiparea lor nu mi-a placut asa mult desi iti ofera tot ce ai nevoie de la o masina. Pe mine m-au deranjat scaunele din textil, desi foarte confortabile, au un aspect banal si par foarte ieftine la prima vedere. Pe Megane am scaune sport din piele.

Chiar si asa, da-le naiba de scaune! Am zis ca fac acest compromis ca pana la urma masina e super misto. Avea si un pret mai bun decat o Corolla originala, mi se pare ca primisem o oferta de 28.000 euro pentru echiparea Spirit si Corolla era 33.000 euro pentru o echipare similara. Asta se intampla prin martie-aprilie, iar acum masina s-a scumpit si costa 30.000 euro.

Intre timp mai urmaream niste clipuri pe Youtube cu diverse echipari de Corolla, iar cu o zi inainte sa iau decizia finala am vazut clipul asta:

Mi-a atras atentia motorul de 2.0 si 198CP (hai zi 200CP) si am vazut ca vine doar pe echiparea de top, Exlusive sau GR, iar pretul este de 38.065 euro sau 40.367 euro pentru GR. Evident ca la banii astia am renuntat la idee, dar mi-ar fi placut.

Norocul a facut sa dau un telefon la un prieten de la Mazda care m-a redirectionat catre Toyota si am avut o surpriza placuta. Dupa ce mi-am exprimat dorinta pentru nivelul Exclusive (pentru ca are niste scaune foarte bune si doar pe echiparea asta le gasesti sau pe GR) si pentru motorizarea 2.0, mentionand doar ca mi-as dori asa ceva, dar nu-mi permit, reprezentantul de la Toyota a gasit o lista speciala de masini si mi-a dat un pret care m-a facut sa tresar. Eram 100% convins ca nu-mi permit asa ceva.

Toyota Corolla Touring Sport (adica break) cu motor de 2.0 full hybrid, 198CP, echipare Exclusive, 32.000 euro. Ca idee, asa arata preturile la echiparile Toyota.

Mi-a placut pretul, foarte bun, iar motorul de 2.0 este mult mai eficient si mai modern decat cel de 1.8, iar cutia nu este una CVT clasica ci una eCVT mult mai simpla si mai performanta in acelasi timp.

Mi-au spus ca au si o masina disponibila pentru test drive, fix acelasi nivel de echipare, fix acelasi motor. Am stat cu masina o zi si m-am plimbat cat de mult am putut.

Recunosc, mi-a placut. Nu m-a dat pe spate, dar mi-a placut. Scaunele sunt excelente, interiorul este de calitate, pozitia la volan este foarte placuta si masina se conduce foarte usor. Sta mult mai bine pe viraje decat Megane-ul, de 10 ori mai bine, este mai silentioasa si directia este mai precisa. Pot spune ca diferentele sunt notabile la partea de condus, insa la interior nu este ceva wow. Daca inchideam ochii puteam sa jur ca sunt tot in Megane sau intr-o alta masina oarecare.

Imi place ca are putere. Masina se infige foarte bine cand accelerezi si daca conduci linistit in oras poti sa mergi 80% din timp pe electric. Este o placere la capitolul asta. Nu smuceste nimic si ai o senzatie de precizie in tot ce faci. Foarte faina! Consumul este si el unul foarte bun, clar un pic mai mare decat la diesel in anumite conditii, dar nimic de speriat.

Viteza maxima este de 193km/h si ajunge glont pana acolo. Farurile sunt adaptive si pe autostrada fac tot felul de jocuri ca sa lumineze cat mai bine. Cam ciudatele, dar bat bine.

Am lasat masina a doua zi la dealer si am discutat oferta. Aici vine partea interesanta. Lista speciala de masini s-a schimbat mult peste noapte, in sensul ca masinile s-au vandut ca painea calda. A mai ramas una pe stoc identica cu cea pe care am condus-o (aceeasi culoare, echipare, motor, tot) dar si o varianta GR intr-un verde superb, verde care are o insemnatate speciala pentru mine si Maria.

Am cerut sa vad culoarea in realitate pe o masina, dar nu s-a putut. Este ceva rar si tot ce am putut sa vad a fost asta:

Cand am vazut culoarea am tresarit un pic. Mi-a spus ca este cu 2000 de euro mai scumpa echiparea GR, iar verdele asta mai costa 500 de euro, iar plafonul este negru, deci masina este in doua culori. Pretul final pentru varianta GR cu motor de 2.0 este de 34.000 euro, iar pretul de lista este de 40.882 euro.

Am plecat fara sa dau un raspuns, dar m-am decis destul de repede. Culoarea a contat enorm si am ales pana la urma echiparea GR si acest verde superb. Daca era alta culoare nu plateam pentru GR 2000 euro in plus.

GR aduce in plus un sistem audio JBL, jante pe 18 inch, bancheta spate incalzita, cusaturi rosii pe anumite elemente (scaune, schimbator, volan, usi) si niste insertii cu GR prin anumite zone. Nu stiu daca acele cusaturi merita neaparat niste bani in plus, dar sistemul audio merita doar daca esti pretentios pentru ca si cel de baza se aude foarte bine.

M-am bucurat sa aflu ca masina este pe stoc si in 2-3 saptamani pot sa o iau. O sa revin dupa ce o conduc mai multi km cu niste impresii.

Si uite asa am trecut de la Duster la Corolla. Revin cu mai multe impresii dupa ce imi ajunge masina si o sa merg putin cu ea. Luci Popa si Vlad Micsunescu vor face si ei cate o prezentare. Va tin la curent.

Apropo, am la vanzare Megane-ul. Link AICI.