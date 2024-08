Razer x Fortnite – am primit patru periferice interesante

Razer are des colaborari interesante si ofera perifericele sale intr-un design unic pentru o anumita perioada de timp. Probabil cele mai cunoscute sunt perifericele roz, insa de curand sunt disponibile si unele mai interesante in parteneriat cu jocul Fortnite.

Razer a lansat in la inceputul lunii iulie o noua gama de periferice cu un design nou. Colectia include patru produse inspirate de Battle Bus si Supply Llama din Fortnite, iar fiecare produs vine cu un cod/card  pentru un skin in joc.

Cele patru produse sunt:

Tastatura BlackWidow V4 X – 200 euro

Castile Kraken V3 X – 120 euro

Mouse DeathAdder V3 Pro – 200 euro

Mousepad Goliathus Extended Chroma – 120 euro

Noi am primit tot setul ca sa vi-l prezentan si mi se pare tare interesant. Produsele sunt tehnic aceleasi, dar designul este unul cat se poate de original si daca esti fan al acestui joc este imposibil sa nu te indragosteti de ele.

Mouse-ul DeadhAdder V3 Pro il folosesc si eu de ceva vreme in varianta lui clasica, asadar un review pentru acest mouse in varianta Fortnite nu isi are rostul. Gasiti review-ul AICI.

Tastatura este una noua si n-am avut ocazia sa o incerc pana acum. Este cu fir si ofera sase butoane pentru macro si o rotita multifunctionala din metal pentru diferite actiuni: pauza, play, skip si multe altele.

Varianta ajunsa la mine are switch-urile galbene, destul de silentioase si fara un feedback prea mare la apasare. Sunt destul de similare cu cele red. Evident, ca orice tastatura Razer, tastele sunt realizate folosind tehnologia Doubleshot ABS, lucru care inseamna ca scrisul de pe butoane nu se va sterge in timp.

Razer a lucrat intens sa ofere o tastatura silentioasa si pentru asta a adaugat un strat de spuma speciala sub placa de baza si stabilizatori lubrifiati pentru a minimiza zgomotul. Chiar e silentioasa si este ceva ce eu as alege pentru mine.

Switch-urile rezista 100 milioane de apasari, deci stai fara grija. Iluminarea este una de top in buna traditie Razer, cursa este de 3.5mm, punctul de actiune este la 1.2mm si punctul de reset este la 1.2mm. Switchurile au nevoie de o forta de 45G, deci sunt cele mai usor de apasat dintre toate. Sunt smooth si silentioase, foarte similare cu cele Cherry MX Red.

Castile sunt si ele noi si m-am intalnit pentru prima data cu ele. Cu seria Kraken m-am jucat dar fix cu aceste modele nu. Ele mizeaza pe un design usor si confortabil pentru a le purta multe ore. Sunt nsite casti cu fir care au microfon atasat, o banda de sustinere din burete moale si cupe cu memorie.

Sunt instalate drivere de 40mm formate din trei parti: driver pentru treble, mid si bass. Asadar, fiecare sunet este dat de un driver special si pot simulta si sunet 7.1 surround.

Intradevar, sunt extrem de usoare si de confortabile. Ele fac parte dintr-o categoria accesibila de casti si ne dam seama de asta dupa microfonul fix. Sunt compatibile cu PS4 si PC, au un cablu USB de 1.8m si sunetul nu este deloc rau. Sunt niste casti decente cu care iti faci treaba. In mod normal ele costa 161 lei.

Cat despre mousepad, acesta vine cu un design foarte atragator si imi place ca este unul foarte mare. Poti pune pe el si tastatura si mouseul ca sa ai extra aderenta. Pe marginea lui are si o banda LED care poate fi controlata din Synapse.

Arata extraordinar si nu este deloc un mousepad monoton oarecare. Este realizat din materiale de cea mai buna calitate si ofera o aderenta excelenta pentru orice tip de mouse.

Versiunea mea, Extendend, este cea de mijloc cu dimensiunile de 920mm x 294mm x 3mm. Mai exista o versiune 3XL de 1200mm x 550mm x 3.5mm si o versiune mai subtire de 355mm x 255mm x 3mm. Cred ca editia Fortnite este doar in versiunea Extended.

Este clar o editie limitata adresata fanilor. Cine este fan Fortnite o sa plateasca in plus pentru a avea periferice custom, complet diferite vizual fata de cele standard.

Insa, ce mi s-a parut cu adevarat interesant este atentia la detalii pe care Razer a pus-o in aceasta editie. Fiecare produs din set nu doar ca se aliniaza tematic cu Fortnite, dar pastreaza si toate caracteristicile de performanta pentru care Razer este cunoscut. Este o combinatie rara de forma si functie care reuseste sa ofere ceva special pentru gameri.

De asemenea, mi-a placut cum Razer si-a luat timp sa faca aceste produse accesibile si compatibile cu diferite platforme. De exemplu, castile Kraken V3 X functioneaza atat cu PS4, cat si cu PC, ceea ce le face o alegere versatila pentru gameri care detin mai multe platforme. La fel, mousepad-ul Goliathus Extended Chroma nu doar ca ofera o suprafata generoasa pentru gaming, dar si iluminare RGB controlabila, adaugand un plus de stil si personalizare setup-ului tau de gaming.

Aceste produse nu sunt doar periferice, ci si o declaratie de stil pentru fanii Fortnite si gamerii care apreciaza echipamentele de inalta calitate. Indiferent daca esti un jucator ocazional sau un profesionist, aceste periferice Razer inspirate de Fortnite ofera performanta, durabilitate si un design remarcabil care iti vor imbunatati experienta de gaming.