Review OnePlus Nord 4 – smartphone heavy metal

Am avut la test cam toate modelele din gamă: OnePlus Nord 5G (AC2003), OnePlus Nord N10 5G, OnePlus Nord CE, OnePlus Nord 2, OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition, OnePlus Nord CE 2 și OnePlus Nord 2T și OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, doar OnePlus Nord 3 fiind lipsă din ”panoplie”.

Prin urmare, cred că putem spune că mă pricep la OnePlus Nord, mai ales că Nord 2 a fost telefonul pe care l-am folosit o perioadă bună și care m-a impresionat. Actualul model a beneficiat de un adevărat hype pe rețelele de socializare, unde compania a pompat sume considerabile în reclame. Bine, nu știu valoarea lor, dar am tot văzut mici clipuri de promovare și pe instagram, dar și pe Facebook.

În plus, este primul smartphone despre care știu să se fi organizat un eveniment de lansare special pentru fani, după cum am scris aici!

Cuprins

Specificații

Ambalaj și accesorii

Design și construcție

Software și performanță

Ecran și sunet

Camera foto și video

Baterie

Preț, puncte pro și contra

Specificații

Display ecran de tip Fluid AMOLED, 1B culori, 2150 nits (peak), cu refresh rate de 120Hz, cu dimensiunea de 6,74 inci (raport ecran/corp de ~90%), rezoluție 1240 x 2772 pixeli, densitate de 450 ppi și format 20:9 Chipset procesor Qualcomm SM7675 Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm), CPU Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-X4 & 4×2.6 GHz Cortex-A720 & 3×1.9 GHz Cortex-A520) si GPU Adreno 732 Memorie RAM 8/16 GB de RAM (eu l-am primit pe cel din urmă) Camera foto Principală: duală 50 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/1.95″, 0.8µm, PDAF, OIS; 8 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm Are LED flash, HDR și panorama. Filmează 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS. Secundară: 16 MP, f/2.4, 24mm (wide), 1.0µm Filmează 1080p@30fps Stocare 128/256/512 GB spațiu de stocare (eu l-am primit pe cel mai mare) Conectivitate Dual SIM (Nano-SIM cu dual stand-by); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct; Bluetooth 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC; GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS; NFC Sistem de operare Android 14 cu interfața OxygenOS 14.1 Acumulator 5500mAh din aliaj Litiu-Polimer, compatibilă cu Fast Charge pe fir la 100 W Altele senzor de deblocare cu amprentă digitală integrat în ecran; senzor de deblocare facială; disponibil în trei culori: Obsidian Midnight, Mercurial Silver și Oasis Green; mufă de încărcare USB-Type C; Always-On display, OTG

Ambalaj și accesorii

Cutia este clasică, doar culoarea fiind schimbată față de generațiile anterioare. Eu aș fi renunțat la trade-mark-ul legat de scrierea modelului de trei ori și l-aș fi pus de patru ori acum, dacă tot e generația a patra, dar nu sunt eu designer și nici consultatul OnePlus. 🙂

La interior avem telefonul, care vine deja protejat cu o folie de silicon pe display, cablul de încărcare roșu, o mică scrisorică și broșurile obișnuite. Mai are și agrafa de la SIM-tray, ceea ce mi-a adus aminte că aș fi preferat să vină și cu suport eSIM, dar discutăm despre asta la capitolul dedicat.

Design și construcție

Dacă mai sus am scris despre cutie că este una clasică, ei bine, designul smartphone-ului nu este deloc așa, ba l-aș putea numi inovativ pentru gama Nord! Spre deosebire de precententele modele, Nord 4 vine cu un șasiu aproape complet din aluminiu, cu sticlă doar la display! În ciuda construcției sale robuste, smartphone-ul se mândrește cu un design subțire și nu se simte extrem de greu. Atenție, discutăm totuși despre un telefon care are o baterie generoasă, de 5.500 mAh!

De asemenea, primește un rating IP mult îmbunătățit (IP65) pentru protecția împotriva prafului și a apei față de ratingul IP54 al OnePlus Nord 3. Știu, veți fi tentați să spuneți că altele vin cu IP68, dar țineți cont că OnePlus a fost multă vreme criticat că nu oferă protecție nici pe modelele de vârf…

Deși vine în trei culori, la noi se vor comercializa doar două: Obsidian Midnight și Oasis Green, iar eu l-am primit pe cel mai frumos dintre ele – adică ultimul. Poate sunt nostalgic după Nexus 6P, dar modelele cu sticlă doar în jurul camerelor mi se par mai elegante. Iar acest Nord are și două nuanțe pe spate, care se completează bine, deci e și mai frumos…

Avem parte, în față, de un display cu punch hole amplasat central, iar pe spate de un modul cu două camere amplasate pe orizontală și ieșite în relief. Este o altă schimbare față de vechile generații. Butonul de pornire este situat pe partea dreaptă tot acolo unde sunt și cele de volum. Pe partea opusă avem clasicul buton pentru comutare între profile, emblematic la OnePlus și iPhone, dar care lipsise la unele modele din gamă.

Pe muchia de jos avem tăvița SIM și difuzorul, iar sus antena și portul IR. Da, ați citit bine, OnePlus a plusat și a transformat Nord 4 într-o telecomandă ad-hoc, pentru echipamentele din casă, indiferent că discutăm despre televizor sau aer condiționat. Știu că mulți aveți deja telecomenzi la ele sau le puteți controla din smartphone, dar poate altora le este chiar de folos funcționalitatea. Well done!

Bezel-urile sunt chiar înguste, parcă mai înguste față de cum mi le aminteam eu la OnePlus Nord 2 Lite, ultimul model din gamă testat de mine.

Software și performanță

Extrem de important este anunțul cum că Nord 4 va beneficia de patru update-uri majore de Android și șase de patch-uri de securitate, ceea ce îl face extrem de atractiv fix pentru publicul lui țintă – cei care caută telefoane bune, nu scumpe, dar pe care le schimbă relativ rar!

Când l-am deschis, am primit un update minor de sistem de operare, ceea ce l-a adus la versiunea de securitate din iulie. În rest, știți deja – OxygenOS este, pentru mine, un model de interfață. OK, nu mai este sistemul de operare de la început, sunt multe din chestiile de la ColorOS sau RealmeUI aici, dar discutăm încă despre ceva ce nu are prea multe adaosuri inutile. Versiunea 14.1 aduce câteva opțiuni AI, apropo. Avem rezumatul textului din e-mailuri și orice găsiți pe web, traducătorul AI, transcriptorul de note vocale alimentat de AI și, bineînțeles, avem AI care lucrează în fundal pentru a optimiza procesele, precum și conectivitatea. La fel ca seria Oppo Reno12, Nord 4 utilizează AI pentru a menține o conexiune continuă și fiabilă prin comutarea dinamică între sursele de internet atunci când vă deplasați prin casă sau birou.

Avem parte și de ceva nou, pe lângă deja cunoscutul Zen Space: ORelax, care permite să te relaxezi ascultând diverse sunete special alesee. Mie mi-au plăcut cele care redau sunetele spațiului și ale ploii.

De asemenea, avem diverse opțiuni pentru setările de sunet și pentru protecția vederii, dar cea mai importantă mi se pare cea care permite sincronizarea cu aplicația Phone Linke de pe laptop, facilitând utilizarea de pe acest ultim device a telefonului. Practic, poți vedea mesajele, primi și efectua apeluri, vedea pozele sau modifica setările lui Nord 4 de pe laptop, prin Bluetooth.

Am apreciat faptul că permite apeluri prin Wi-FI, lucru oarecum banal deja, dar mi-a lipsit opțiunea de a folosi telefonul cu eSIM. V-am mai scris aici că nu mai am SIM fizic în nici un telefon, așa că am comandat unul de la YOXO, pentru acest review. 🙁

Deja știți că nu mai folosesc testele sintetice, dar nu am găsit vreo problemă la utilizarea de zi cu zi, indiferent că discutăm de comportamentul senzorilor, a camerelor sau din timpul utilizării în sesiuni de gaming sau binging video.

Ecran și sunet

În timp ce compania s-a concentrat în promovarea lui Nord 4 pentru designul și construcția sa, ecranul iese în evidență ca una dintre cele mai impresionante caracteristici ale smartphone-ului. Panelul AMOLED 1.5K de 6,74 inchi se numără printre cele mai bune ecrane plate (insert joke cu HDMI) disponibile pe piață.

Cu margini subțiri, ecranul pare aproape edge-to-edge, adăugând un aspect premium dispozitivului. Acesta afișează culori vibrante și imagini clare și detaliate. De asemenea, este luminos, oferind o vizibilitate optimă în aer liber la toate unghiurile de vizualizare.

Rata de reîmprospătare de 120 Hz, împreună cu animațiile fluide, face ca derularea să fie ușoară. În plus, meniul de setări vă permite să setați rate de reîmprospătare specifice aplicațiilor. Puteți chiar forța unele aplicații să ruleze la 120 Hz, deși cea implicită este de 60 Hz.

OnePlus Nord 4 vine cu o rezoluție implicită a ecranului de 2414 x 1080, pe care o puteți schimba manual la 2772 x 1240 în setările de afișare. Funcția Adaptive Details Enhancement, care este activată automat, recunoaște în mod inteligent ceea ce este pe ecran și îmbunătățește detaliile pentru videoclipuri și aplicații selectate. Cu toate acestea, cu cea mai mare rezoluție a ecranului, abia am observat vreo diferență semnificativă în timpul vizionării videoclipurilor YouTube. Pentru consumul de conținut, ecranul acceptă HDR10+, oferind vizualizare HDR pe videoclipurile YouTube, dar nu și pentru Netflix, ceea ce este puțin dezamăgitor. Cu toate acestea, suportul UltraHDR este disponibil pentru vizualizarea imaginilor HDR în galerie.

OnePlus Nord 4 oferă o experiență sonoră interesantă cu difuzoare stereo duble care produc un sunet clar și clar. Telefonul are, de asemenea, un microfon cu anulare a zgomotului care reduce eficient zgomotul de fond și asigură că vocea în apeluri este auzită clar.

Fie că vă bucurați de muzică, vizionați videoclipuri sau participați la apeluri telefonice, sonorizarea telefonului oferă o experiență captivantă și fără distrageri, mai ales că oferă suport pentru diferite formate audio, inclusiv MP3, AAC, AMR, APE, OGG, FLAC, WAV și MIDI. Dacă mai adăugăm opțiunile de customizare a sunetului, cu sau fără boxe, iese ceva bun. OK, ca la majoritatea telefoanelor testate de mine, vă zic și acum că OnePlus Nord 4 nu este boxă pentru petreceri…

Camera foto și video

OnePlus Nord 4 are două camere principale: una Sony de 50 megapixeli cu stabilizare optică și electronică a imaginii (OIS și EIS) și o cealaltă wide-angle de 8MP. Aceasta din urmă poate filma video la o rezoluție de până la 4K și 60 de cadre pe secundă (fps), iar în partea superioară a ecranului există o cameră selfie de 16MP.

Camera principală face fotografii luminoase și vibrante, cu detalii minunate și o adâncime de câmp plăcută atunci când vă apropiați de un subiect. În mod surprinzător, pentru o cameră wide-angle de 8MP, cea de pe OnePlus Nord 4 nu este prea rea. Nu redă multe detalii, așa cum era de așteptat, dar este peste ce am văzut la alți producători, ceea ce mă face să cred că OnePlus a lucrat la partea de software aici. Fotografiile selfie conțin multe detalii, dar efectul de portret este slab, cu detectarea dezordonată a marginilor și probleme în separarea elementelor de fundal.

Sincer, ținând cont de faptul că niciodată OnePlus nu a excelat la acest capitol, dar și luând în calcul că Nord nu este un flagship, aș spune că telefonul va satisface majoritatea utilizatorilor de tipul point and shoot, dar va trebui să aveți mare grijă la fotografiile în lumină puternică, pentru că ies cam prea spălăcite pentru gustul meu. Cu opțiunea Pro pe care o oferă camera, cred că veți rezolva cele mai multe neajunsuri, dar pentru review am folosit doar variantele standard.

Mai jos vă las câteva fotografii și filmări cu telefonul, cu amendamentul – ca de obicei – că ele nu sunt toate încărcate la rezoluție maximă:

camera principală, zi, zoom diferit

camera principală, zi, bokeh

camera principală, zi, Hi-Res

camera principală, zi, long exposure

camera principală, zi, panoramic

camera principală, night mode, zoom diferit

camera selfie, zi

camera selfie, zi, bokeh

camera selfie, zi, panoramic

camera selfie, night mode

Baterie

Începem cu partea mai puțin plăcută – OnePlus livrează telefonul fără încărcător, doar cu cablul roșu, iconic, în pachet. Este primul Nord care vine așa, doar OnePlus 12 – dar și acela doar pe anumite piețe – a venit fără. OK, nu e capăt de lume, dar cum poți testa încărcarea la 100W, care zice că realizează un ciclu complet în doar 28 minute? Adică, poți, dar trebuie să fi fan și să mai ai pe acasă un fast charger de la ei sau sa-l comanzi separat din magazinul online.

Cu toate acestea de mai sus, să fim corecți ți să dăm Cezarului ce e al Cezarului – minim o zi jumătate tot te țin cei 5500 mAh ai acumulatorului! Apropo de Cezar, am vizionat pe el câteva episoade din Those About to Die, un serial interesal al platformei Peacok, iar procentele de baterie nu au scăzut prea vertiginos…

Preț, puncte pro și contra

Telefonul este disponibil deja la precomandă pe eMAG, la prețul de 2.999,99 lei, la momentul redactării materialului, dar și pe OnePlus.com, la 549 €. Personal, la 2.500 lei îl văd ca un best buy, dar nici prețul de acum nu este rău. PRO dual-sim, compatibil 5G

construcție premium

șasiu metalic

compatibil fast charge la 100W

autonomie bună

chip de geneerație nouă

interfața OxygenOS

patru ani de update-uri

display peste medie

certificare IP64 CONTRA încărcare rapidă la doar pe fir

lipsă încărcător în pachet

camerele foto-video nu sunt la nivel excelent

Concluzia mea – dacă vreți telefon bun, frumos, cu performanțe ok-ish la camere, luați OnePlus Nord 4! Recomand!