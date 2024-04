Razer lansează Kishi Ultra pentru Android, iPhone 15 și iPad Mini

Kishi este un controller de jocuri care se conecteaza la telefon prin USB C si este compatibil cu telefoanele Android, dar si cu iPhone 15 si iPad Mini.

Acest controller iti transforma telefonul sau tableta intr-o consola de gaming. Este un model full size cu actionare haptica, iluminare Chroma RGB, ergonomie de top.

ÔÇ×Cu Razer Kishi Ultra nu doar c─â aducem jocurile pe mobil la un nivel superior, ci le transform─âm complet, declar─â Nick Bourne, Head of RazerÔÇÖs Mobile, Console and Streaming Division. ÔÇ×Am preluat esen╚Ťa jocurilor pe consol─â ╚Öi am adus-o ├«ntr-o form─â care func╚Ťioneaz─â cu mai multe dispozitive, pentru a ne asigura c─â experien╚Ťa de gaming complet─â este ├«ntotdeauna la ├«ndem├ón─â.