Razer Siren V2 Pro – microfon de top pentru gameri

Este pentru prima data cand am contact un un microfon de la Razer. Avand in minte microfoanele Trust (foarte bune) eram curios care sunt diferentele dintre cele doua branduri la acest capitol. Cat de bine se poate auzi Razer? O sa vedeti imediat.

V-am obisnuit cu multe review-uri la microfoanele Trust. Sunt pe val, au o gramada de modele foarte bune. Dar Razer doar cateva si mult mai scumpe. Seiren V2 Pro este un microfon cu pret ridicat, dar cu un design retro si un sunet pe masura.

Avantajul la Razer este si softul dedicat. La Trust lipseste. Materialele din care este realizat Seiren sunt premium, iar imbinarile, balamalele sau stativul sunt mult mai calitative.

Are potentiometru pentru Volum si Gain, intrare USB Type C si jack pentru casti pentru iesire. Mai are un buton pentru mute si cam atat. Din pacate potentiometrele nu au limitator. Merg in gol…lucru jenant daca ma intrebati pe mine. De la un produs premium ma asteptam sa aiba un limitator pentru ca atunci cand i-am facut proba audio nu stiam daca sunt la maxim sau nu. Nu stiam nimic.

Dar m-am linistit la proba audio. Microfonul se aude excelent si in pachet am gasit si un burete absorbant pentru vant. Deci daca iti bate aerul conditionat in microfon nu o sa se auda.

Avand si filtru high pass, toate frecventele joase sunt anulate si sunetul final va fi unul curat si clar. Nu vei auzi pe fundal ventilatoarele de la calculator, fasait sau bazait de la diverse intereferente.

Dispune de gain automat, deci in functie de cat de tare vorbesti pe streaming el o sa-si regleze gain-ul ca sa ai un sunet constant si fara distorsiuni.

Softul arata bine, ofera cam tot ce ai nevoie. Mai bine zis ofera strictul necesar. Eu cand am tras proba audio nu am stiut sa ma joc foarte bine cu setarile si cred ca am avut gain-ul dat foarte ridicat. De aceea s-ar putea sa mai auziti un fasait. Plus ca il si miscam din reflex.

Seiren V2 Pro costa 699 lei si merita banii.