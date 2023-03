Razer Wolverine V2 Pro – controller pentru eSports dedicat pentru PS5

Razer are in portofoliu un controller pentru PS5, licentiat, dedicat exclusiv utilizarii in eSports. Este un model extrem de rapid, wireless, compatibil si cu PC-ul.

Acest model se numeste Wolverine V2 Pro si este un controller wireless, ultra rapid dupa spusele Razer, dedicat celor care joaca competitiv. Acesta este compatibil cu PS5 si PC si ofera butoane cu actionare scurta pentru un control cat mai rapid.

Butoanele sunt garantate 3 milioane de apasari, iar distanta de actionare de 0.65mm este cu 35% mai mica fata de un controller obisnuit, fiecare buton fiind „tunat” pentru o acuratete cat mai buna.

Sunt 6 butoane programabile, iar bucatile de cauciuc se pot schimbate atunci cand se rup. Unele thumbstick-uri sunt pentru shootere offensive si altele pentru shootere defensive, deci totul tine de preferinte.

Evident, are iluminare RGB si Circular D-Pad in 8 directii. Este solid, simti asta de la primul contact. E mult mai bine facut decat cel original Sony si se vede ca a fost gandit pentru o rezistenta mai mare in timp.

Pe spate o sa gasiti niste switch-uri, un fel de blocatoare, care permite butoanelor din L2 si R2 sa fie apesati mai lung sau mai scurt in functie de joc. De exemplu, pentru FPS-uri sau jocuri de tip racing. Evident, pentru jocurile cu masini unde ai nevoie sa simti accelearatie mai bine, o sa vrei un control mai amplu, deci o sa vrei sa apesi pe buton pana la pacat.

Dupa cum se poate observa, pe spatemai sunt 4 butoane in plus, acestea fiind personalizabile.

Are si o aplicatie de control unde gasiti mai multe functii si setari. Costa 250 de euro.