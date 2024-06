Am fost o zi in Elvetia ca sa vad noile produse Acer

Acer a avut in eveniment in Europa chiar la sediul lor din Lugano. Am raspuns pozitiv invitatie si m-am dus sa vad despre ce este vorba. Le-am vizitat sediul central, am vazut cateva produse in premiera, dar si cateva sub embargo pe care acum pot sa vi le arat.

Evenimentul a avut loc saptamana trecuta si am asteptat putin ca sa scriu acest articol deoarece cateva produse erau sub embargou, deci degeaba le-am pozat daca nu le puteam aratat. Am asteptat si „lansarea” oficiala ca sa va dau de veste.

Asadar, dupa un zbor pana la Milano si o ora de mers cu masina pana in Elvetia la Lugano, am ajuns la sediul Acer. Vremea nu a fost cea mai buna, ba chair am prins o ploaie obraznica si a fost destul de frig.

Chiar si asa Elvetia arata fantastic. Am fost prima data in ianuarie 2024 si nu credeam ca o sa ma intorc acolo prea curand, dar incurcate sunt caile Domnului.

Frumos, elegant, cat de cat, uite ce s-a intamplat acolo:

Acer a lansat mai multe produse si a avut expus acolo chiar si laptopuri foarte vechi. Galeria foto o sa va ajute foarte mult. Au si o bicicleta electrica foarte faina si o serie de accesorii interesanta.

Acer Swift 14 AI este primul lor laptop cu Copilot+. Evident ca AI-ul a fost vedeta, doar ce credeati? Asadar, discutam despre un laptop cu Windows 11 ARM care ruleaza pe o platforma Snapdragon X Elite X1E-78-100 cu 12 nuclee la 3.4GHz si integreaza si un NPU Hexagon cu pana la 45 TOP.

Ecranul este un WQXGA de 14.5 inch, IPS, 120Hz, format 16:10 si certificat TUV Rheinland Eyesafe 2.0. Are pana la 32GB SDRAM LPDDR5X, pana la 1TB stocare PCIe Gen4 NVMe, camera IR QHD 1440p, difuzoare stereo, Wi-Fi 7, BT 5.4 si cateva porturi USB C rapide.

Am vazut si noul Chromebook Mini CXM1 cu procesor Intel Celeron, Chrome OS evident, pana la 16GB LPDDR4X si pana la 128GB stocare eMMC. Foloseste o grafica Intel UHD, are Wi-Fi 6, port Gigabit, trei iesiri video 4K simultane prin 2x HDMI 1.4b si 1x USB Tip C cu suport DP si PD si are certificare MIL-STD 810H.

Pe langa acesta a mai fost si Chromebook Spin 512 LTE si Spin 714, doua modele care au un ecran rabatabil si tactil si pot fi folosite in mai multe moduri. Varianta 512 vine cu ecran de 12 inch, rezolutie 1366 x 912 pixeli, 4 sau 8 GB RAM cu 64 sau 128GB de stocare. Suporta eSIM, are Wi-Fi 6. 2x USB C 3.2, slot microSD, slot nanoSIM, stilou cu dock si costa 429 euro.

Varianta Spin 714 are un ecran de 14 inch 1920 x 1200 pixeli, 8 sau 16GB RAM, 256 sau 512GB de stocare, Wi-Fi 6E AX 221, 2×2 MU-MIMO, BT 5.1, are 2x USB C 3.2 cu Thunderbolt 4, HDMI 2.0 si costa 829 euro.

Ceva ce mi s-a parut interesant a fost camera Acer SpatialLabs Eye Stereo, care se integreaza cu dispozitivele SpatialLabs si platformele de streaming. Este conceputa pentru divertisement, oferind imagini stereoscopice in 3D. Are 8MP, este rezistenta la intemperii, are focalizare automata sau tactila, stabilizare electronica a imaginii si mod manual. Practic te filmeaza intr-un 3D mai interesant, compatibil chiar si cu Youtube.

Sincer, pe langa toate noutatile Acer anuntate, eu am fost mai mult atras de partea de accesorii si de bicicleta electrica. Am vazut ca au si purificatoare de aer, au expus seria Vero cu acele laptop-uri care contin plastic reciclat, dar au si un scaun de gaming extrem de interesant cu trei monitoare atasate.

Galeria de poze: