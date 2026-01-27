Reclamele de pe YouTube devin aproape imposibil de blocat

Cei care nu doresc să plătească abonament premium pentru YouTube vor avea tot mai mari dificultăți în a bloca reclamele. Platforma își îmbunătățește constant mecanismele de detectare a adblockerelor, iar în ultima vreme refuză să mai redea conținut video în browserele care elimină reclamele.

Utilizatorii nu mai sunt informați cu privire la utilizarea adblockerelor, ci pur și simplu li se afișează mesajele de eroare „This content isn’t available, try again later” sau „This content is not available in your country”, așadar unii au bănuit inițial că ar fi vorba de o problemă tehnică a platformei.

YouTube, însă, a modificat anumite mecanisme din backend, iar acum poate detecta mult mai precis browserele care blochează reclamele. Fără a intra în prea multe detalii tehnice, platforma a schimbat modul în care browserele solicită fluxurile video, iar acum adblockerele sunt induse în eroare și nu mai blochează doar reclamele, ci și videoclipurile accesate. Nu e o metodă de condiționare a accesului documentată oficial, ci una introdusă peste noapte, iar dezvoltatorii de browsere și extensii care blochează reclamele încă încearcă să găsească o soluție. Deși e posibil ca și de data aceasta să fie descoperită o modalitate de evitare a mecanismelor de protecție a YouTube, sunt șanse mari ca pe viitor reclamele să devină imposibil de blocat. Cum platforma are ca surse de monetizare doar reclamele și abonamentele premium, e de la sine înțeles că va depune toate eforturile pentru a preveni utilizarea adblockerelor.

Via Techspot