Microsoft a luat la cunoștință problemele de boot ale Windows 11, apărute ca urmare a unei actualizări, însă momentan nu oferă nicio rezolvare

Microsoft a luat la cunoștință problemele grave întâmpinate de utilizatorii de Windows 11 după aplicarea patch-urilor din 11 ianuarie, însă, momentan, nu a retras patch-ul cu probleme și nici nu a pus la dispoziție un hotfix. Pentru cei nefamiliarizați cu situația, unii utilizatorii se confruntă cu probleme la boot după aplicarea ultimelor update-uri, sistemele afectate rămânând blocate cu mesajul de eroare „UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME”.

Compania încă investighează dacă într-adevăr problema este cauzată de respectiva actualizare, iar momentan nu se știe dacă erorile sunt prezente doar pe anumite configurații sau dacă apar aleator. Ce s-a descoperit e că doar PC-urile fizice suferă de această problemă, nu și cele virtuale, așadar e posibil să fie vorba de o incompatibilitate la nivel de UEFI sau secure boot.

Pentru cei afectați, problema poate fi remediată prin restaurarea bootloader-ului și a celorlalte componentelor esențiale din Windows prin intermediul WinRE sau, în cazuri iremediabile, prin reinstalarea sistemului de operare de la zero. Microsoft nu a emis recomandări cu privire la evitarea anumitor actualizări, însă unii utilizatori și-au luat măsuri de precauție și au suspendat temporar instalarea acestora.

Via Hot Hardware

