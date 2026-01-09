Hidroelectrica revine cu preț de chilipir și record de clienți, dar și cu sistemul scos din priză

Compania de stat trăiește un paradox demn de „Cartea Recordurilor”: tocmai a anunțat că a depășit vârful istoric de abonați, grație unei campanii de Black Friday care a funcționat ca un magnet, dar sărbătorește succesul cu obloanele trase la departamentul IT.

Oferta pentru ianuarie 2026 rămâne imbatabilă – 0,28 lei/kWh (preț marfă) – transformând Hidroelectrica în discounterul energiei românești: coadă mare la intrare, prețuri mici, dar servicii care te pun la încercare.

Ironia e fină: în timp ce se laudă cu zecile de mii de contracte noi, gigantul hidroenergetic își ține platformele online în „mentenanță”, așa că noii veniți sunt întâmpinați cu ușa închisă digital. Practic, românii au demonstrat încă o dată că pentru un preț bun sunt dispuși să ierte orice, chiar și faptul că nu vor ști cât au de plată până la primăvară.

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