Experiența mea cu prima comandă de la Wolt, cu bune și rele

Despre lansarea Wolt în România am scris aici, nu mai reiau subiectul. Vă readuc aminte doar că platforma Wolt a preluat Tazz, deci doar numele este nou, infrastructura era deja existentă. Ok, nu e doar rebranding, au schimbat destule chestii, dar nici nu sunt companie nou intrată pe piață.

Între timp, Gabi a descris experiența lui cu prima comandă, o puteți citi aici. Comandasem deja și eu, dar eram în deplasare, în Pitești, și nu am apucat să scriu un articol. Cum am ajuns să discut și cu agenția care se ocupă de contul lor, am reușit să aflu și câteva informații de background, ca să zic așa, deci pot compila acum un articol mai complet. Și nu, nu este un articol plătit, nici de ei, nici de concurență. 😛

Voi începe cu prima mea comandă, plasată pe 19 mai, în Pitești, de la o pizzerie. Cum eram acolo în delegație și am ajuns la cazare înaintea colegei care venea din Germania, am zis să comand câte o pizza pentru amândoi, pentru că urma să ajungă după 20.00 și era cam târziu pentru restaurant. Și eu eram venit după o zi întreagă de șofat, nu oprisem niciunde pentru masă, iar cazarea era fără restaurant. Zis și făcut – am intrat pe aplicație, am căutat o pizzerie relativ aproape, am dat comanda și am specificat că vreau să ajungă la o anumită oră, pentru a fi caldă când vine colega. Pentru că am acest al șaselea simț, am intrat după vreo zece minute pe chat să comunic aceeași rugăminte și la suport.

Aplicația de pe smartphone este setată în engleză, prin urmare am purtat discuția cu persoana de la suport în această limbă, așa că am concluzionat că au acest serviciu oferit de undeva din afara țării. Revin la acest subiect mai la final, când vă prezint răspunsurile primite de la Wolt la întrebările mele. Cât i-am explicat că vreau livrare întârziată de la 60 minute cât arătau ei pe site că se poate, la 120 minute, am primit un telefon de la curier cum că… a ajuns la locație!!!

Bineînțeles că persoana de pe chat încă scria că discută cu restaurantul să respecte ce am scris eu, dar i-am transmis că ”marfa” a fost livrată deja și nu mai are rost. Drept urmare, am mâncat pizza reîncălzită la cuptorul cu microunde, deci aș avea motive să fiu indignat. Doar că, discutând la masă cu colega mea, am realizat că Wolt e chiar la început în România și e posibil să fi fost interesați să livreze cât mai rapid, pentru că, nu-i așa, cam asta vor toți clienții. Unde mai pui că, poate restaurantul a ignorat nota mea, sau nu a răspuns la timp la cererea de la suport. Oricum, cred că în toată istoria lor, sunt printre singurii, dacă nu chiar singurul, care a solicitat să îi întârzie comanda. 🙂

Pe de alt parte, cum am avut un cupon generos de reducere primit la lansare, ca toți clienții, am ajuns să plătesc 39,99 lei în loc de 80 de lei, pe două pizze care au ajuns mai repede, deci cred că aș fi absurd să mă mai plâng, nu?

Așa că am trecut peste episod, am zis că mai comand de la ei și analizez la final cum se comportă. Ajuns acasă, pentru că am fost plecat toată săptămâna la birou, nu am mai lucrat de acasă, într-una dintre zile am uitat să mai gătim ceva pentru a doua zi, atât eu cât și soția, așa că m-au sunat pruncii flămânzi de acasă, cam nemulțumiți că au de lucru acum prin bucătărie, când se așteptau să aibă doar de încălzit ceva și atât… Ei bine, într-un moment de geniu – le mai am și pe astea, deși nu prea des – am zis să verific dacă nu cumva Wolt a schimbat ceva la politica Tazz și livrează și la mine în sat.

Ca să pun în context, marea mea nemulțumire cu privire la toate platformele de genul era că nu pot folosi serviciile lor decât când eram la birou, ceea ce nu era prea des de la pandemie încoace. Eu stau la 12 km de Timișoara, la Șag, iar cumnații din Moșnița, care e la 9 km distanță, puteau comanda orice, eu nu. Ăsta e și motivul pentru care nici nu am putut folosi toate voucherele pe care le primeam ca și client Genius.

Revenind la poveste, am văzut că se poate comanda, iar cum fiică-mea avea o colegă care era în vizită la noi și avea Wolt, a comandat ea și i-am transferat ulterior banii pe card (țineți cont că e o sumă minimă pentru comenzi, dar vi le las mai jos). Moment în care mi-am adus aminte de pățania din Pitești și am descoperit că livratorii albaștri au mai multe avantaje decât cei roșii, dar și că ar merita să contactez agenția care se ocupă de contul lor pentru a adresa câteva întrebări care mi se par relevante și pe care nu le-am văzut la alte publicații. Vi le las mai jos, fără a modifica nimic din ele:

Cu aproximativ câte localități s-a extins Wolt față de Tazz?

Ne bucură reacția extraordinară pe care am primit-o de când am lansat Wolt în România. În prezent, suntem mândri să fim prezenți în 34 de orașe din întreaga țară, cu o extindere care este mai mult decât dublă față de raza noastră anterioară de livrare. Această creștere rapidă reflectă cererea puternică și entuziasmul venit atât din partea clienților, cât și al partenerilor din toate regiunile.

Cu cât (aproximativ, procentual) a crescut numărul de curieri la nivel național?

Am înregistrat o creștere semnificativă a rețelei noastre de parteneri curieri, corelată cu nevoile operaționale, pentru a asigura un echilibru optim între cerere și livrare. Această extindere contribuie la livrări mai rapide și mai eficiente pentru clienți și arată în același timp cât de mulți oameni își doresc să facă parte din ceea ce construim împreună.

Aveți o valoare minimă pentru comenzile din localitățile mai mici, cum ar fi comuna Șag?

Da, în prezent valoarea minimă a comenzii este de 30 de lei pentru restaurante și 75 de lei pentru retail și magazine. Totuși, clienții pot plasa comenzi și sub aceste praguri, iar în acest caz, se aplică o taxă suplimentară pentru comandă mică. Obiectivul nostru este ca serviciile Wolt să fie accesibile tuturor, oriunde, fie că e vorba de o cină completă sau de o gustare rapidă.

Serviciul de relații cu clienții este localizat în România?

Da, echipa noastră de suport pentru clienți se află în România. Prin această prezență locală ne dorim să răspundem rapid, eficient și cu o foarte bună înțelegere a pieței. În același timp, operațiunile noastre de suport sunt complet integrate în infrastructura regională și globală a Wolt. Acest lucru înseamnă că ne bazăm pe sisteme și instrumente testate și eficiente și, atunci când este necesar, putem apela la o rețea extinsă de suport pentru a menține standarde ridicate și consecvente de calitate în relația cu clienții.

Nu am o concluzie de final, pentru că voi mai urmări ce se întâmplă și cu celelalte comenzi pe care le voi plasa, poate mai scriu câte ceva despre experiențele mele cu ele. Tot ce pot spune până acum este că situația din 19 mai, posibil și cea a colegului meu, Gabriel, să fie doar datorită impactului de lansare și nimic mai mult. Chiar și așa, pe mine m-au câștigat cu faptul că pot acum folosi serviciile lor și de acasă, nu doar de la birou.

Dacă vreți să vă instalați aplicația și să vă faceți cont Wolt, puteți folosi codul meu – C9EFA9E – și primim amândoi câte 10 lei pentru fiecare dintre primele trei comenzi de livrare la care îl utilizați.