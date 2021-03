Review Clevo DreamMachines G1650-14EU50 – o alternativa foarte buna la marcile consacrate

Clevo, ati mai auzit de ei. Am prezentat cateva modele si ne-au placut. Cel mai recent model trimis la test m-a facut sa-mi dau seama ca exista si alternative cu adevarat bune la brandurile consacrate. Modelul DreamMachines G1650-14EU50 este unul reusit, cu hardware bun si o constructie deosebita.

Clevo DreamMachines G1650-14EU50 nu este un laptop scump si nici un laptop ultra performant. Iti ofera strictul necesar pentru o experienta de top, adica sa fie cat mai rapid, subtire, sa ofere o autonomie buna si o constructie solida. Mizeaza pe un design clasic, este configurabil pe site-ul Clevo si are un pret de pornire bun.

Design

Nu face rabat de la nimic, nu costa o avere si personal mi-a placut foarte mult. Design-ul simplu si minimalist mi-a pus capac. Plasticul folosit este placut la atingere, balamalele sunt solide si il poti deschide cu o singura mana.

Oriunde pui mana simti calitate, simti un plastic premium si nu o sa regreti achizitia facuta din acest punct de vedere. Tastatura este bine spatiata dar nu are NumPad. In rest nu am ce sa-i reprosez. Este si iluminata, cursa testelor este medie, este silentioasa si iti faci treaba cu ea.

Capacul spate este usor de desfacut astfel incat sa-l poti curata de praf sau sa-i faci upgrade in timp.

Pe partea de conectica ofera urmatoarele: port LAN, USB 3.0, card reader si un USB Type C cu Thunderbolt 4, toate pe partea stanga. Pe partea dreapta regasim un jack audio, un USB Type C fara Thunderbolt, USB 3.0, HDMI, portul de alimentare si butonul de power.

Ciudata amplasarea butonului de power. La prima vedere am crezut ca ecranul se rabateaza si atunci avea sens sa ai butonul pe lateral, ca la telefoane sau tablete. Dar nu. Este pus acolo doar de dragul design-ului. Si imi place, nu m-a deranjant.

Trackpad-ul este mare, nu are butoane fizice, este rapid si poti sa-l folosesti fara probleme. S-ar putea uneori sa te incurce cand tastezi.

Ecran si sunet

Ecranul se vede foarte bine, nimic de reprosat. Este acoperit de un strat protector mat, nu se reflecta nimic in el si este luminos. Nu am observat probleme de fabricatie, nu am vazut sa redea culorile gresit. Nu am un colorimetru sa aflu cat de uniforma este luminozitatea sau cat de precise sunt culorile, insa cu siguranta daca avea probleme grave erau vizibile.

Cat despre sunet…meh. Atat pot sa spun. Nu se aude prea grozav. Se aude ca un laptop normal. Totusi, tinand cont ca in specificatii am citit SoundBlaster Cinema 6 ma asteptam la ceva wow.

Autonomie

Recunosc, nu l-am folosit prea des pe baterie. De dragul review-ului ma incercat o zi si autonomia a fost chiar buna, adica duce 4-5 ore fara probleme, depinde si de tine cum il folosesti.

Performante

Este echipat cu o placa video GTX 1650Ti, un procesor i7 din generatia 11, 16GB RAM si un SSD pe M.2. Combinatia este interesanta. Este un laptop cu design simplu si elegant, hardware relativ puternic deci clar directia lui este una de business sau de consumer. Acest laptop il vad utilizat intr-o agentie sau corporatie de persoane care au nevoie de puterea de procesare a unui CPU modern, dar il vad utilizat si de cei care lucreaza in programele de editare foto-video datorita placii video. Totusi, este o placa dedicata nu o integrata, poate fi utilizata pentru chestii basic in Premiere.

De asemenea, laptop-ul poate fi utilizat si in gaming, atat placa video cat si procesorul sunt capabile sa ruleze jocurile moderne fara probleme in rezolutie Full HD si cu detalii medii spre high in functie de titlu.

Am rulat R20, procesorul scoate un punctaj micut, la fel ca cel de pe ASUS-ul testat in urma cu cateva zile. Practic e acelasi procesor. Temperaturile nu sunt deloc rele, ba chiar mai bune decat pe ASUS. Nu ajunge la 90 de grade in full load.

Repet, este o configuratie buna, nu extraordinar de buna, dar pentru pretul sau eu cred ca este un laptop foarte bun si poate fi folosit fara probleme in orice fel de activitate atata timp cat ii cunosti limitarile.

Concluzie si pret

Il gasiti pe site-ul lor la un pret ce pleca de la 4599 lei.