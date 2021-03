Samsung Galaxy S21 Review

Inceputul de an a fost plin pentru Samsung intrucat a lansat o noua generatie din linia de telefoane Galaxy S. In timp ce colegul nostru Razvan si-a cumparat S21 Ultra si v-a povestit scurt despre el aici, la mine pe mana a ajuns cel mai mic din gama si anume S21. L-am folosit timp de o saptamana si acum va voi povesti ce mi-a placut si ce nu mi-a placut la el.

Cuprins review

Design si constructie

Ce gasim in cutie?

Software si performanta

Ecran si sunet

Camera foto si video

Baterie

Pret,concluzie, puncte pro si contra

Design si constructie

Seria S21 vine cu noi schimbari care trebuie discutate la capitolul constructie. Desi si-a pastrat rama de aluminiu, S21 la fel ca Note 20 si S20 FE are corpul realizat din plastic. Motivul pentru care Samsung a facut tranzitia de la sticla la plastic se reflecta in pret (in tarile mai civilizate ca Romania, la noi nu e cazul). Plasticul folosit este insa de calitate si daca folositi telefonul fara husa il vad chiar ca pe un avantaj: nu aduna amprente si nici nu este lucios sau alunecos. A ramas certificat IP68 impotriva prafului si a apei, iar ecranul este protejat de Gorilla Glass Victus. La fel ca modelul S20 din anul precedent, S21 nu are jack de casti si pe langa acesta a pierdut si slotul pentru card SD. Memoria nu mai poate fi extinsa. Ecranul este acum drept si il consider un punct forte. Desi ecranul curbat arata mai elegant este mai putin practic si mai predispus apasarilor accidentale. Butonul de volum si cel de pornire se afla pe partea dreapta si transmit un feedback bun.

Este un telefon compact si usor de folosit cu o singura mana. As indrazni sa spun ca in ciuda ecranului de 6.2 inch, este destinat celor care cauta un telefon mic.

Pe partea de design, Samsung a depus efort pentru a-i crea un aspect unic nu doar lui S21 ci intregii serii. Bumperul camerei foto de pe spate se uneste intr-un mod armonios cu rama de aluminiu. Marginile ecranului au fost reduse comparativ cu S10 si intreaga bara de navigatie se afla mai in jos.

Varianta ajunsa la mine este Phantom White si e culoarea care arata cel mai monoton din cele 4 disponibile din punctul meu de vedere. Cea mai reusita mi se pare Phantom Black.

Ce gasim in cutie?

Pachetul devine din nou un element important in cazul mai multor flagship-uri si nu intr-o lumina pozitiva. Dupa ce Samsung a ales sa arate cu degetul spre Apple si decizia lor de a renunta la incarcatoarele de priza in pachet spunand ca nu vor face asa ceva, au cam mers pe acelasi drum. Astfel gama Galaxy S21 este prima din linia Samsung care vine la pachet doar cu un cablu si cheita pentru sertarul SIM. Ar trebui sa stam linistiti, deoarece cablul din pachet este compatibil cu alte incarcatoare de priza mai vechi, nu? Ei bine, nu. Ambele capete sunt USB tip C. Sunt compatibile cu maxim S20/Note 20 care la randul lor au incarcatoare de priza cu USB tip C.

Software si performanta

Cea mai recenta versiune de OneUI si anume 3.1 alaturi de Android 11 aduc la viata Galaxy S21. Fiind utilizator de Samsung si anume S10+, am ales sa imi transfer tot continutul de pe vechiul telefon pe S21 sa vad cum functioneaza. Toate aplicatiile, toate personalizarile aplicate pe sistemul de operare au fost transferate in cateva minute fara probleme. OneUI este o interfata cu care deja suntem familiarizati indiferent daca am folosit un flagship sau un telefon de 1000 de lei marca Samsung. Imbunatatirile aduse cu fiecare iteratie sunt incrementale si de cele mai multe ori bine venite. Nu am ce sa-i reprosez, functioneaza foarte bine si nu a cauzat nici un fel de probleme. Important de adaugat la partea de software este faptul ca anul trecut Samsung a declarat ca mai multe telefoane din gama lor vor primi 3 actualizari majore de OS comparativ cu 2 cat era pana anul trecut standardul. Astfel, S21 va primi inclusiv Android 14. Tot aici de apreciat este ca desi Samsung era codas in urma cu ceva ani la actualizari de OS si patch-uri de securitate, acum a devenit unul dintre cei mai prompti.

Experienta software este bineinteles ajutata de cele mai performante componente. S21 foloseste pentru Europa cel mai performant procesor Exynos – modelul 2100 realizat pe o tehnologie de 5nm, in timp ce restul pietelor internationale primesc varianta cu Snapdragon 888. Situatia o cam cunoasteti: variantele de telefoane echipate cu Exynos (incepand de la Galaxy S8 in sus) nu se ridicau la acelasi nivel de performanta ca cele echipate cu echivalentul de la Qualcomm. In cazul gamei S21, discrepanta dintre cele doua modele s-a diminuat vizibil si pot spune ca am fost multumit de varianta Exynos. Alaturi de procesor, avem 8GB de memorie RAM, 128/256GB pentru stocare si bineinteles este compatibil cu reteaua 5G. In completarea listei vine rata de reimprospatare a ecranului la 120HZ care face ca absolut totul sa fie mai fluid. N-am de ce sa ma plang pe partea de performanta.

Ecran si sunet

In functie de cum privim lucrurile, Galaxy S21 a facut un pas inainte sau inapoi la capitolul ecran comparativ cu S20. Cu o diagonala de 6.2 inch, ecranul este tot un dynamic AMOLED 2X de 120hz si compatibil cu HDR10+, dar rezolutia acestuia este fullHD+, adica 1080×2400. Galaxy S20 are rezolutia maxima 1440×3200, care putea fi folosita doar la modul 60HZ, in timp ce pentru 120hz trebuia scazuta la aceiasi rezolutie FullHD+ din setari. Eu nu vad o tragedie aici, incat toate telefoanele pe care le-am testat si au suportat 120HZ le-am folosit la rezolutia maxima posibila la 120HZ. Banuiesc ca majoritatea utilizatorilor de S20 au ales [email protected] si nu [email protected] In plus, la o diagonala de 6.2 inch, fullHD+ este o rezolutie ideala. Nu am ce sa ii reprosez ecranului: este drept, are culori vibrante dupa cum ne-a obisnuit Samsung, ruleaza la 120HZ si cam asta e tot ce conteaza.

Sunetul este stereo si mi-a adus aminte de Pixel: este clar, puternic si placut. Poti asculta muzica lejer la el daca gatesti ceva in bucatarie sau la fel de bine un podcast.

Camera foto si video

Samsung a pastrat schimbarile adevarate la capitolul senzori foto pentru Galaxy S21 Ultra, in timp ce S21 ofera o experienta similara cu S20, utilizand aceiasi senzori. Senzorul principal este de 12MP, cel telefoto de 64MP, iar cel ultrawide tot de 12MP.

pozele realizate cu camera principala sunt detaliate pentru un senzor de 12MP, dar cu un constrast putin cam agresiv.

camera ultrawide in continuare este fara auto-focus (pe S21 Ultra avem auto-focus) si ca nivel de calitate sunt sub cele de la camera principala dar produce poze bune

zoom-ul 3X de tip hibrid este folositor si rezultatul bun

de dragul testelor, am folosit si zoom-ul maxim 30x, rezultatele nu sunt spectaculoase dar utilizabile.

pozele pe timp de noapte pastreaza aspectul natural, fara a ingalbeni agresiv, dar conteaza foarte mult si sursele de lumina din scenariu. Aici este locul unde Samsung ar trebui sa se imbunatateasca cel mai mult din punctul meu de vedere. Night Mode este aplicabil atat pentru selfie-uri cat si pentru pozele cu zoom 3x sau pozele ultrawide.

selfie-urile sunt bunicele cu subiectul detaliat.

La capitolul video, modul 8K il recomand doar cand telefonul poate fi asezat intr-un loc sau cand se efectueaza miscari lente ale acestuia. Nivelul de detaliu este impresionant, dar nu il poti folosi impreuna cu miscari bruste deoarece va iesi un filmulet inconsistent.

Modul [email protected] este bun, in continuare in spatele lui Apple, dar in liga superioara. Permite si zoom pana la 30x in timpul filmarii.

Ce imi lipseste mie pe S10 este [email protected] unde sa pot folosi toate lentilele telefonului. Din fericire, pe S21 se poate filma [email protected] si schimba in timp real de la senzorul principal la ultra-wide si zoom 3x. Eu ii vad utilitatea in iesirile mele din natura.

Baterie

Capacitatea bateriei este de 4000mAh si dupa cum va spuneam, in pachet avem doar un cablu de incarcare. Revenind la discutia procesor Exynos versus Snapdragon, desi eram sceptic in ceea ce priveste Exynos, am reusit cu acesta un screen-on-time mediu de 5 ore. L-am incarcat cu un incarcator Samsung de 15W si se incarca sub 2 ore complet. Telefonul suporta incarcare rapida la 25W precum si incarcare wireless la 15W.

Pret,concluzii, puncte pro si contra

Galaxy S21 il gasiti la 4100RON in oferta Altex. Ce ma face pe mine curios este cum va fi S21 FE din moment ce acesta este deja realizat din plastic. La ce anume se va renunta. Va fi doar procesorul schimbat si S21 FE va folosi Snapdragon 875 si doar aici sa fie diferenta intre ele? Ramane de vazut.

Un update rapid legat de pret: astazi telefonul il puteti gasi atat la eMag cat si la Altex la 3500RON dupa aplicarea voucherului. La acest pret merita cumparat fara nici o discutie.

Pro

hardware de top

3 ani de actualizari de OS

ecran foarte bun la 120hz

design frumos

relativ compact

Contra

lipsa incarcator

fara posibilitate extindere memorie

pretul cam mare