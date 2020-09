Review + CONCURS microfon Trust Buzz

De data aceasta am decis sa includem concursul direct in review-ul produsului. Luna aceasta am decis impreuna cu Trust sa va oferim cadou un microfon de gaming foarte bun si pentru cei care fac stream.

Trust Buzz se numeste si este un microfon cu un design foarte aratos si solid. Este construit din metal si are un suport din plastic. Se simte solid si are o stabilitatea foarte buna pe birou.

Se poate regla pe inaltime sau se poate inclina. Vine cu un cablu USB de aproximativ 2 metri si se monteaza foarte usor. Buzz este un microfon de tip cardioid cu o frecventa de raspuns intre 30Hz si 18kHz, o impedanta de 250 ohmi, sensibilitate de 36dB si un raport semnal zgomot de 79dB.

Este un microfon decent, echilibrat, nu iese in evidenta prin specificatii uimitoare, insa in practica este un microfon care isi face treaba mai mult decat decent. Din contra, am ramas placut impresionat de calitatea lui.

Microfoanele Trust pe care le-am testat au fost foarte bune si nici acest Buzz nu face rabat de la calitate. Cred ca cel mai bun review in acest caz este sa va las o monstra audio si sa trageti voi concluziile caci altfel nu am cum sa va explic cat este de bun.

Nu are nici un bazait pe fundal, nici un zgomot deranjant. Este un sunet clar, cald, ideal pentru streaming sau chiar voice over. Repet, sunt foarte incantat de acest microfon si este o surpriza placuta de la Trust.

Trust Buzz costa 289 lei la eMAG.

CONCURS

Si pe cat de mult imi place si mi-as dori sa-l pastrez pentru mine, de data aceasta o sa va fac voua un cadou. Microfonul il vom oferi cadou unui cititor. Regulile sunt foarte simple si ca de obicei, cititorii fideli au prioritate.

Tot ce trebuie sa faceti este sa ne spuneti de ce aveti nevoie de un microfon si ce va place la acest Buzz. Mult succes! Vom alege castigatorul pe 2 octombrie.