Review Tenda Smart Plug Beli SP3

Este poate cea mai simpla priza inteligenta din cate am vazut. Este foarte accesibila si iti ofera un acces simplu de la distanta la un dispozitiv conectat la ea.

Tenda Beli SP3 este o prima simpla care costa 100 lei la evoMAG. Se conecteaza la Wi-Fi si cu ajutorul unei aplicatii pe telefon o poti controla. Este foarte simplu si intuitiv si daca iti doresc ceva minimalist si ieftin cred ca este o solutie buna.

Beli SP3 are un desing simplu, un pic butucanoasa si uneori imposibil de introdus intr-un prelungitor in care ai si alte dispozitive conectate. Mi-a fost putin greu sa-i gasesc un loc al ei. Are un LED de status, buton de power in partea de sus si cam atat. Nici in pachet nu gasim mare lucru, doar priza si un manual de utilizare.

Pentru instalare trebuie sa descarcati aplicatia Tenda Beli, sa va faceti un cont si cam atat. Daca Beli SP3 este in priza si pornita aplicatia o va detecta automat. Va las mai jos pozele din aplicatie ca sa vedeti ce functii aveti.

Dupa ce ai finalizat conectarea prin Wi-Fi si ai acces la Beli din aplicatie, poti sa creezi diferite scene de utilizare. De exemplu, daca pleci de acasa mult timp poti seta ca lampa conectata la SP3 sa porneasca de cateva ori pe zi, astfel incat lumea sa creada ca esti acasa.

Poti sa folosesti un timer ca sa opresti si sa pornezi priza dupa un anumit interval sau poti seta un program dupa care sa functioneze. Daca ai un televizor conectat la ea poti seta ca acesta sa porneasca la ora 7:00 si peste doua ore sa se stinga.

Nu poti vedea consumul de curent, insa la banii acestia nu pot avea astfel de pretentii. Poti doar sa controlezi de la distanta priza si sa o programezi dupa diferite scenarii alese de tine. Este compatibila inclusiv cu Alexa si poti folosi comenzile vocale pentru control.

Priza inteligenta Tenda Beli SP3 este simpla, ofera strictul necesar si daca esti cat de cat pasionat de tehnologie si consider ca te-ar ajuta, la 100 lei nu ai ce pierde.