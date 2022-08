Review Huawei MatePad – tableta cu tastatura fizica numai buna pentru divertisment

Ca idee, mai tineti minte perioada aia ciudata cand s-a inventat termenul phablet? Parca imi si vine sa rad acum. Era perioada cand tabletele erau la moda si toate telefoanele mari erau vazute cu scepticism. Astazi tabletele sunt aproape moarte. Exista o nisa mica pentru ele si doar cateva modele mai sunt cu adevarat relevante. Cum poate este si Huawei MatePad, o tableta pe care eu o vad geniala pentru divertisment.

Despre tableta pe scurt

Huawei MatePad 10.4 inch este o tableta accesibila care ofera o serie de specificatii ce o fac ideala pentru divertisment si socializare. Nu doreste sa fie o tableta scumpa sau pentru sarcini de productivitate, desi intr-o oarecare masura ar putea face si asta.

Din punctul meu de vedere, tinand cont de pret si specificatii, o vad excelenta pentru diverstiment, pentru un copil sau pentru un parinte care are nevoie din cand in cand de un ecran mai mare.

In randurile de mai jos trecem prin toate aspectele sa vedem cum se prezinta tableta.

Specificatii

Ecran de 10.4 inch diagonala si panou IPS

Rezolutie 2000 x 1200

Procesor Kirin 710A octa core

4GB RAM

128GB stocare

Slot microSD

Camera de 8MP principala si frontala de 8MP

4 difuzoare

460 grame

Baterie de 7250mAh

Despre ecran si difuzoare

Cum n-am mai testat tablete de mult timp si singurul meu reper este un iPad din 2021, nu o sa fac o astfel de comparatie. Dar, ecranul tabletei mi se pare extrem de responsive la atingere, iar panoul IPS este unul de buna calitate. Rezolutia este si ea excelenta pentru diagonala asta si nu am gasit nici o critica asupra lui. Totul este excelent la acest capitol si sunt convins ca aici pot fara probleme sa spun ca poate concura cu tablete mult mai scumpe. Se vede bine in bataia directa a soarelui, raspunde imediat la comenzi, videoclipurile se vad foarte bine.

Difuzoarele sunt 4 la numar si ofera un volum puternic. La volum 50% au cel mai bun sunet. Se aud extrem de clar, au inalte fine si un bass foarte profund, neasteptat de profund. Din pacate la volum maxim nu se mai aud atat de clar.

Constructie si design

Huawei MatePad 10.4 este reusita si la acest capitol. La prima vedere iti lasa impresia ca este o tableta din metal, insa este un plastic foarte bine finisat si cu imbinari excelente la coluturi si la ecran. Nu are nici un luft, nu te taie nimic la mana, totul este placut la atingere si ofera senzatia de robustete.

Foarte bine construita si sincer nici nu arata rau. Poate camerele sa fie inspirate prea mult din alta parte, dar na, ne-am obisnuit cu asta. Marignile ecranului nu sunt foarte groase, ba chiar as putea spune ca sunt destul de subtiri, iar formatul de utilizare gandit este wide.

Tableta este conceputa sa fie utilizata in formatul wide deoarece camera frontala este pusa pe lungime nu pe latime, iar butonul de power este amplasat pe latura stanga sus.

Privita astfel, portul USB C este pe partea dreapta alturi de doua difuzoare, celelalte doua fiind pe partea stanga. Pe muchia de sus sunt si 4 microfoane.

A fost gandita sa fie utilizata astfel tocmai datorita ecranului mare si de buna calitate. Te atrage catre filme si seriale.

Si daca pui si tastatura fizica care se conecteaza prin Bluetooth, o sa ai un mini laptop. Cu tastatura atasata poti sa editezi diferite fisiere sau sa faci cautari mai rapide pe internet. Mi-ar fi placut sa aiba si un trackpad mic ca sa nu mai depindi de ecran, desi este la cativa cm de tine.

Fara trackpad vad utila tastatura doar pentru scris si are si rol de husa de protectie.

Tastatura este comoda la scris, tastele sunt un pic prea mici dar este si normal pentru un astfel de gadget, dar este placuta in utilizare pare de calitate. Inclusiv materialele folosite sunt bune si protejeaza bine tableta pe toate partile. Imi place.

Husa se achizitioneaza separat si costa 349 lei. De asemenea, tot separat puteti cumpara si un M-Pencil in valoare de 549 lei. Sunt doua accesorii care pot schimba radical experienta cu tableta. Daca aveti copil va recomand macar M-Pencil.

Despre interfata

Stiti de la Nova y70 cum sta treaba si nu o sa vreau sa ma repet. Va spun 2-3 informatii aici si mai departe va rog sa cititi review-ul de la Nova y70.

In primul rand ca tableta ruleaza cea mai noua interfata Huawei, chiar si-a facut un update in timp ce scriam la review. Se misca foarte bine si necesita un cont Huawei.

Mai departe poti alege sa navighezi prin gesturi sau butoane virtuale, nu ai nici o metoda de deblocare avansata gen amprenta sau autentificare faciala 3D. Ai doar Face Recognition, Lock Screen Password si Smart Unlock daca mai folosesti si alte device-uri Huawei.

Aplicatiile de care ai nevoie le gasesti pe AppGallery sau GSpace, dar despre astea o sa vorbim intr-un articol separat saptamana viitoare.

Asadar, fata de telefon nu este diferita la acest capitol. Totul este la fel pe partea de aplicatii si interactiune cu meniul.

Baterie si camera foto

Va zic sincer ca nici nu voiam sa vorbesc despre camera foto, dar hei, trebuie ca doar exista. Si desi este o camera de 8MP sa stiti ca nu este rea deloc. Bine, nu stiu cate poze o sa faci cu tableta, realist vorbind, dar e bine sa stii ca face poze decente si ca te poti baza pe ea la nevoie. Uite 2-3 poze sa vezi ca nu e asa rea.

Cat despre baterie….campioana. Tableta este campioana si imi place ca poti sa joci mult pe ea si sa nu iti fie frica de incarcare. Daca ai un copil si pleci cu el la drum, ii dai tableta si pana la destinatie nu ai treaba. Tine 2 zile fara probleme daca o folosesti moderat, iar daca abia te atingi de ea se duce si in 4 zile. Foarte tare!

Concluzie si pret

Parerea mea sincera despre Huawei MatePad 10.4 este urmatoarea: tableta merita cumparata chiar si fara serviciile Google. Tinand cont cat de buna este pentru divertisment si ca poti gasi toate aplicatiile necesare in AppGallery si GSpace, nu vad nici o problema in asta. Are un ecran excelent, difuzoare puternice si poti sa ii atasezi tastatura sau stylus.

Este ieftina si se misca bine in jocuri si aplicatii de divertisment. La Altex costa 875 lei si apare ca stoc epuizat, dar urmariti cand reapare pe stoc. Pentru un copil sau pentru o persoana care are nevoie de un ecran mai mare pentru filme, jocuri sau diferite prezentari, la banii astia merita.